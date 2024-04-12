Названы 5 современных суперкаров с духом каноничного Porsche Carrera GT

Одним из лучших суперкаров начала 2000-х гг. является Porsche Carrera GT наравне с Ferrari Enzo, Bugatti Veyron, Koenigsegg CCX и Pagani Zonda. Carrera GT — последний по-настоящему аналоговый суперкар в мире, где производители больше полагаются на технологии, чем на водителей.

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В немецком суперкаре был устаревший трекшн-контроль и тормоза с ABS. Контроль тяги был нужен не для того, чтобы помочь водителю на треке, а для того, чтобы владельцы не поцарапали крышу на мокрой дороге. Ни один современный суперкар не может предоставить такие же эмоции водителю, как это делал Porsche Carrera GT, но существуют автомобили, которые имитируют определённые элементы успешной формулы Carrera GT.

Mercedes-AMG One — двигатель от автоспорта

Этот гиперкар стал самой дорогой моделью Mercedes. Его стоимость составляет 2,7 млн долларов. Mercedes-AMG One — это сложное инженерное чудо, работа над которым велась на протяжении длительного времени. Установка двигателя Формулы-1 в дорожный автомобиль вызвала немало проблем у инженеров. Более того, V6, полученный в Формуле-1, должен работать в паре с четырьмя электромоторами, что увеличивает мощность до 1 049 л.с.

Carrera GT и One разделяют целых 20 лет, но оба берут свои корни из автоспорта. Двигатель, который впоследствии был установлен на Carrera GT, должен был использоваться в автомобиле для гонок в Ле-Мане, но идея была отложена до момента появления автомобиля. Концепт Carrera GT вызвал такой ажиотаж, когда был представлен в 2000 году, что Porsche пришлось запустить его в производство. Но прежде чем этот двигатель стал мотором для Ле-Мана, он стал мотором для Формулы-1.

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Porsche тайно работала на команду Arrows F1 Team, разрабатывая идеальный двигатель. Сделка была отменена после того, как компания Footwork приобрела контрольный пакет акций Arrows и решила участвовать в гонках с уже существующим двигателем Porsche V12. Оригинальный гоночный V10 получил объём всего 5,5 л, но Porsche увеличила его до 5,7 л для серийного автомобиля, а также внесла несколько других изменений, например, заменила пневматические пружины клапанов на обычные.

Mercedes-AMG One показал, что в гиперкар гибридной эры можно вместить силовой агрегат от F1. Это была настолько сложная миссия, что Mercedes снял целый документальный фильм о процессе. Двигатели современных автомобилей на холостом ходу работают от 600 до 900 оборотов в минуту. Гибридная силовая установка F1 мощностью 1 049 л.с. работает при 5 000 об/мин, и это лишь одна из проблем, с которой столкнулась команда.

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Dodge Viper — мощный V10 под капотом

Не совсем правильно сравнивать Viper 2017 года с могучим Carrera GT, но у них есть три общие черты: двигатель V10, механическая коробка передач и репутация. Однако на этом сходство заканчивается. Viper — переднемоторный и заднеприводный, в то время как двигатель Carrera GT располагался посередине. V10 от Porsche можно назвать технологическим чудом, в то время как Dodge просто взял двигатель от маслкара.

Dodge попал в этот список скорее потому, что у него схожая с Carrera GT репутация «страшного автомобиля». Немецкий суперкар считается одним из самых сложных в управлении автомобилей из-за своей сильной гоночной ДНК. На автомобиле было установлено первое в мире керамическое сцепление, а 5,7-литровый V10 выдавал 605 л.с., чего было достаточно, чтобы сделать его безумно быстрым. Он разгонялся до ста менее чем за 4 секунды и достигал максимальной скорости 330 км/ч. Благодаря этому, он Carrera GT считался одним из самых быстрых автомобилей 2000-х годов, с которым не все могли справиться. Даже немецкий автогонщик Вальтер Рёрль отмечал, что это Carrera GT был первой машиной в его жизни, за рулём которой он чувствовал страх.

Примерно схожие ощущения описывают те, кто хотя бы раз в жизни оказались за рулём Dodge Viper. Под мощным внешним обликом суперкара скрывался ревущий 8,4-литровый двигатель V10, который олицетворял собой неподдельную мощь в 645 л.с. Версия SRT-10 получила тот же силовой агрегат, который устанавливался в Dodge Ram SRT-10. Если слишком активно жать на педаль газа, то эта «Гадюка» (именно так переводится название модели) ужалит того, кто сидит за рулём.

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Aston Martin Valour — изготовленная на заказ «механика»

К моменту дебюта Carrera GT подрулевые лепестки уже были в моде. Примерно половина существовавших суперкаров того времени уже были оснащены подрулевыми лепестками. Porsche мог бы сделать то же самое. Но по мнению немецкого производителя, коробка передач должна была быть полностью механической. Но МКПП, способной справиться с мощностью V10, не существовало, поэтому Porsche создала шестиступенчатую «механику» на заказ, а также керамическое композитное сцепление Porsche.

Aston Martin был одним из первых производителей, которые освоили систему подрулевых лепестков. Но спустя 20 лет после выхода Carrera GT, Aston Martin выпустил модель Valour с шестиступенчатой механической коробкой передач, разработанной на заказ. Ореховая отделка рычага коробки должна была стать данью уважения рычагу Beachwood в Carrera GT.

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Lexus LFA — звучание высокотехнологичного V10

Автомобили с двигателями V10 — не редкость. Но только один из них может сравниться с Carrera GT, когда речь идёт о технологиях и шуме двигателя. Двигатель Lexus LFA относительно мал по сравнению с Dodge Viper, Audi R8 и Lamborghini Huracán. Для максимальной плавности хода он был наклонён под углом 72 градуса, но при этом он способен раскручиваться до 9 000 об/мин, что делает его одним из самых высокооборотистых двигателей в истории. Благодаря кованым поршням и 10 корпусам дроссельных заслонок, он развивал такие обороты, что аналоговый тахометр не поспевал за ним. Именно поэтому Lexus пришлось разработать ЖК-экран.

LFA — возможно, лучший суперкар последнего десятилетия и один из лучших автомобилей в истории. Это праздник науки на колёсах. Lexus и Toyota доказали всему миру, что могут создавать суперкары получше, чем многие известные бренды. LFA оснащён 4,8-литровым двигателем, который развивает мощность 553 л.с. Максимальная скорость составляет 330 км/ч.

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Ford Mustang GTD — подвеска, вдохновлённая гонками

Carrera GT был оснащён особой системой подвески. Вместо амортизатора на двойных поперечных рычагах, устанавливается шток, соединённый с кривошипом. Амортизатор и пружина устанавливались на борту и управлялись с помощью штока. Автомобили с такой подвеской встречаются нечасто, такая система больше подходит для трека, чем для повседневных разъездов. Она снижает вес и позволяет воздуху свободнее проходить через колёса, улучшая аэродинамику.

Однако в 2023 году Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило старт отзывной кампании из-за возможного дефекта подвески Porsche Carrera GT. Владельцам автомобилей фактически запрещено пользоваться суперкарами в Америке — шарниры передней и задней подвески могут выйти из строя из-за коррозии и механических воздействий. https://quto.ru/journal/news/porsche-carrera-gt-usa-14-01-2024.htm

Такую же подвеску с гидравлически регулируемыми внутренними амортизаторами и пружинами получит новый Mustang GTD 2025 модельного года. В режиме Track подвеска изменяет клиренс и уменьшает его на 40 мм. Спереди установлены рычаги разной длины и амортизаторы Multimatic золотниковым клапаном, сзади — многорычажка с толкателями.