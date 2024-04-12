Рассказываем, почему автомобильные бренды меняют логотипы

За последние несколько лет по автомобильной индустрии прокатился тренд на смену логотипов. В честь своего 120-летнего юбилея Cadillac упростил свою эмблему, сделав её двухмерной и монохромной. Совсем недавно Lamborghini пересмотрел свой дизайн в форме щита. И этот список охватывает практически все автомобильные бренды от Audi до Volvo. В пресс-релизах марок обычно говорится, что подобные шаги направлены на сохранение целостности в современной экосистеме бренда. Если отбросить многозначительные слова, то логотипы становятся проще и современнее.

© Quto.ru

У баварцев один из самых узнаваемых логотипов в автомобильной промышленности. «Пропеллер», который на самом деле представляет из себя сочетание цветов Баварии, адаптируется к эре электромобилей и современному подходу к маркетингу. В 2020 году компания заявила, что обновлённая эмблема лучше подходит для цифровой эпохи. Новый значок впервые появился на концепте седана i4. По сути, это тот же узнаваемый логотип с белыми и синими квадратами, но раньше цвета располагались на чёрном фоне, а теперь он прозрачный.

© Cadillac

Производитель заявил, но новая эмблема сообщает о том, что Cadillac входит в новую эру и возвращает себе былую славу и успех. Первоначальный логотип был создан по образу семейного герба Антуана де ла Мота Кадиллака, французского исследователя, которому приписывают основание города Детройт. Cadillac объяснял, что щит, в форме которого выполнен логотип, намекает на дворянские корни. По сути, эмблема не имеет никакого отношения к автомобилям или мобильности. Он призван показать роскошь, к которой стремится автопроизводитель в своих моделях.

В последние годы дизайн был упрощён: сначала он лишился венка, который опоясывал щит, а затем стал выглядеть более плоским и одноцветным. Он призван символизировать то, что глобальный вице-президент Cadillac Рори Харви описывает как «путешествие Cadillac в новую, электрифицированную эру».

© Honda

В новых электромобилях Honda будет использоваться обновлённая буква H. Теперь логотип намекает на две руки, которые тянутся друг к другу, образуя первую букву названия марки. Смена эмблемы произошла впервые с 1981 года, и это необычайно долгий срок для сохранения какого-либо элемента дизайна в автоиндустрии.

© Kia

За последние годы компания Kia внесла в свой логотип одно из самых кардинальных изменений среди всех автопроизводителей. Презентация перезапуска новой философии бренда в 2021 году была настолько грандиозной, что даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса. В действе приняло участие сразу 303 беспилотных летательных аппарата: «пиротехнические дроны» запустили сотни фейерверков. Теперь имя марки пишется иным шрифтом, напоминающим рукописный текст. «Новый логотип включает в себя элементы симметрии, ритма и подъёма», — уточнили в компании. Однако этот редизайн вызвал много споров. Для некоторых он выглядит как буква K, за которой следует буква "N", на русском языке эмблема выглядит как «КИ», но на самом деле это стилизованные и сросшиеся буквы IA.

© Lamborghini

Итальянская компания не настолько глобально подошла к смене символики. Бык на логотипе означает две вещи. Основатель компании Ферруччо Ламборгини родился под знаком зодиака Телец, который олицетворяет бык. Кроме того, он увлекался корридой, поэтому многие суперкары, выпускаемые в Сант-Агате, названы в честь знаменитых боевых быков. Буквально неделю назад привычный логотип марки получил более простой и плоский вид. В новом дизайне по-прежнему присутствует надпись LAMBORGHINI, но щит стал чуть более широкий. Бык тоже никуда не делся. Трёхмерное изображение было сплющено, и многие детали быка, например, его мускулистый позвоночник, исчезли.

Компания заявила, что новая эмблема «символизирует чёткую идентичность бренда», что бы это ни значило, и подчёркивает смелые, неожиданные и аутентичные ценности. Первым автомобилем, который примерит новинку, станет суперкар, идущий на смену Huracan.

© VW

Компания Volkswagen представила «фундаментальную трансформацию» своего долговечного логотипа с переплетёнными буквами V и W, расположенными внутри хромированного круга, ещё в 2019 году. Возможно, многие этого даже не заметили. Как и в случае с Lamborghini, VW выбрал более плоский и двухмерный вид, который лучше смотрится в цифровом дизайне. Такого же подхода придерживается ряд других автопроизводителей: Audi, Bugatti, Mini, Porsche и даже Rolls-Royce.

Как и другие производители, Volkswagen, презентуя новую айдентику, заявил, что логотип знаменует собой начало новой эры. «Бренд переживает фундаментальную трансформацию, направленную на будущее с нейтральным балансом выбросов для всех», — заявил Юрген Штакманн, бывший руководитель отдела маркетинга VW, который запустил редизайн. По его словам, новая эмблема поможет привлечь внимание к бренду.