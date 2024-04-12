В Калуге перезапустили конвейер Citroen: как это стало возможным?

В последние два года «глобальные» автопроизводители покидали Россию: сборочные площадки простаивали, поиск новых инвесторов шёл со скрипом, внутренний рынок прирастал только китайскими марками. Неожиданный поворот — возобновление производства кроссоверов Citroen C5 Aircross на площадке «ПСМА Рус» в Калуге: продажи начнутся в мае! Подробности о сборке российских «Ситроенов» — в нашем материале.

© Motor.ru

Citroen C5 Aircross дебютировал семь лет назад, а в начале 2022 года кроссовер пережил рестайлинг. Однако для нашей страны эта модель в новинку: локальная сборка организована впервые, а официальные поставки машин с французского завода в период с 2019 по 2021 год были немногочисленными. На площадке «ПСМА Рус» прописался обновлённый Citroen C5 Aircross в китайской спецификации, адаптированный под нужды российских потребителей.

Представительство Stellantis к перезапуску завода отношения не имеет: и оформление сертификационных документов, и производство кроссовера происходит по заказу ООО «Автомобильные технологии». Однако покупатели смогут воспользоваться официальной гарантией 3 года или 100 тысяч километров, а дилерская сеть будет включать в себя не только салоны Citroen, но и Peugeot, Opel и FIAT — всего 42 точки по России.

© Сергей Ильин

Калужская сборка C5 Aircross стала возможна благодаря китайскому партнёру Citroen. Подробности соглашения по понятным причинам не раскрываются, но похоже китайская сторона получила эксклюзивные права на целую линейку моделей, и может развивать производство и продажи без оглядки на Париж. Именно поэтому «Ситроены» в России выпускаются под исходной маркой: преемственность удалось сохранить.

Представители «Автомобильных технологий» подчёркивают: машинокомплекты C5 Aircross, прибывшие из Китая, никогда не были автомобилем — просто процесс сборки прерван на одном из этапов без ущерба для конечного продукта. Пока речь идёт о производстве категории SKD-4. Такой метод лишь условно можно считать крупноузловым, ведь он куда сложнее: из Поднебесной поставляются сваренные и окрашенные кузова, элементы шасси и силовой установки, детали салона — всего около 1800 групп компонентов — и такую сборку сложно назвать «отверточной».

© Сергей Ильин

В настоящий момент конвейерная линия состоит из 78 постов, ещё есть два десятка промежуточных точек сборки — на таких участках происходит монтаж узлов подвески, вклейка стёкол, установка дверных карт и уплотнителей. Непосредственно сборкой автомобиля занят 121 оператор, однако общее число задействованных на производстве людей в 2,5 раза больше: дополнительный персонал необходим для системы контроля качества и логистики.

Темпы сборки невелики: в час выпускают всего два автомобиля. Однако нет никаких препятствий увеличить скорость работы конвейера до шести-восьми автомобилей в час — был бы спрос. Пока есть возможность испытывать каждую выпущенную машину на заводском треке, но по мере роста производства на площадке «ПСМА Рус» вернутся к выборочным тестам: на полигоне станут обкатывать одну машину в час.

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

Отечественного в калужских Citroen C5 Aircross немного: ближайшая перспектива — переход на российские жидкости. Речь не только о топливе, маслах, охлаждающей и тормозной жидкостях — в эту стадию включен поиск поставщиков герметиков и клея. Во втором полугодии под капотом кроссоверов должны появиться российские аккумуляторы, следом ожидаются отечественные диски и шины.

В перспективе «Автомобильные технологии» не исключают переход на российские краски, то есть из Китая начнут приходить сваренные, но не окрашенные кузова. Китайская палитра цветов не отличается разнообразием (красный, темно-синий, белый и серый), так что «импортозамещать» сложные оттенки не придётся. Дальнейшая локализация целесообразна только при значительно увеличении объёмов производства, а с этим могут быть проблемы.

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

Дело в том, что ожидаемая цена на калужский Citroen C5 Aircross — 4,3 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит 4,5-метровый автомобиль с передним приводом, полузависимой задней подвеской турбомотором 1.6 THP (175 сил, 250 Нм) и японским 8-ступенчатым автоматом. Российский C5 Aircross на полмиллиона рублей дороже, чем аналогичный кроссовер китайского производства, ввезённый по схеме параллельного импорта. И, в отличие от «параллельных» кроссоверов, это будет автомобиль с официальной гарантией и привычной дилерской поддержкой.

Оснащение богатое: есть шесть подушек безопасности, передние кресла с пятью видами массажа, бесключевой доступ на обеих передних дверях, комбинированная отделка салона кожей и алькантарой, две зоны климата, электропривод крышки багажника, круиз-контроль, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка, 12,3-дюймовая виртуальная «приборка» и медиасистема с 10-дюймовым тачскрином.

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

К достоинствам Citroen C5 Aircross стоит отнести большой дорожный просвет (мы пока не знаем полной спецификации, но клиренс под порогами — 230 миллиметров), прозрачную гарантию, европейскую эргономику, фирменную подвеску с гидравлическими ограничителями хода и продуманный функциональный салон с обилием ниш для мелочёвки.

Спорных моментов тоже хватает, и дело не только в цене и отсутствии полного привода. Адаптация ограничилась русификацией, а также установкой полимерной защиты картера и «ЭРА-ГЛОНАСС». Подогрев пока есть только у передних сидений и наружных зеркал, а руль и лобовое стекло не обогреваются. Встроенной навигации нет, медиасистема не поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Китайская спецификация означает, что ни дизеля, ни составного заднего дивана от C5 Aircross можно не ждать.

© Сергей Ильин

В «Автомобильных технологиях» не питают иллюзий и не стремятся соперничать с массовыми «китайцами». Конкурентами считают модели, ввезённые по параллельному импорту, а также «премиум» вроде Exeed и Hongqi. Целевая аудитория — покупатели, которые соскучились по официальным европейским моделям с гарантией. Ожидания связаны и с госзакупками: калужский Citroen назвали «самым премиальным автомобилем для чиновников после «Ауруса».

Планы продаж не разглашают, но очевидно: пока ежемесячное производство будет исчисляться сотнями штук. На первом этапе рассчитывают реализовать около полутора тысяч Citroen C5 Aircross. «Автомобильные технологии» готовы рассмотреть вариант с упрощением комплектации кроссовера, если такой ход позволит «значительно снизить цену не в ущерб качеству продукта».

© Сергей Ильин

Почему вообще ставка сделана на C5 Aircross, если у французской марки есть более крупный, современный и доступный кросс-лифтбек Citroen С5 Х? Оказалось, что «Автомобильные технологии» выбрали паркетник, так как на эту модель было проще оформить сертификационные документы. Планы по «бюджетникам» тоже есть, ведь завод мощностью 125 тысяч автомобилей в год нужно чем-то загружать. Конкретные модели не называются, но самым доступным вариантом в линейке китайского партнёра является Peugeot 408.

Интерес как можно быстрее перезапустить простаивающий завод понятен: в долгосрочной перспективе выгоднее вернуть на конвейер «нишевую» модель, чем продавать площадку за бесценок или распускать персонал и утилизировать отходы производства. Китайский партнёр тоже остался в плюсе, ведь в Поднебесной Citroen C5 Aircross звёзд с неба не хватает и продаётся почти в сто раз хуже одноклассников от Volkswagen или Toyota.

© Сергей Ильин

У российских дилеров калужские Citroen C5 Aircross должны появиться 17 мая. Судя по идентификационному номеру одной из внутризаводских машин, уже выпущено около полутора сотен кроссоверов. По слухам, следом на конвейер встанет соплатформенный Peugeot 4008, а вот возвращения коммерческих «каблучков» Peugeot Partner и Citroen Berlingo в ближайшей перспективе ждать не следует. Дело в том, что в Китае эти модели не представлены, а «Автомобильные технологии» пока завязаны на единственного партнёра.