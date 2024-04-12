Перечислены вещества, прием которых опасен за рулем

Они входят в состав таблеток и повышают риск ДТП. Водители часто не осознают, что принимают компоненты с непредсказуемыми побочными эффектами, за которые могут лишиться водительских прав.

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О веществах, которые нельзя принимать при вождении автомобиля, рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

По словам специалиста, гражданам стоит понимать, что побочный эффект могут вызывать препараты различных групп. Все они широко применяются в клинической практике.

«Седативные, анальгетические средства и даже некоторые антигистаминные препараты могут вызывать сонливость, замедленную реакцию и ухудшение внимания. Ряд лекарственных средств, использующихся при лечении кардиологической патологии, в редких случаях, также могут вызывать сонливость: пропранолол, метопролол, верапамил и др.», – конкретизировал Иван Степаненко.

Реакция организма на приём таких препаратов может различаться. При появлении даже незначительных признаков нарушения концентрации внимания и сонливости специалист посоветовал отложить управление транспортным средством. Также необходимо изучать инструкцию и советоваться с лечащим врачом.

По словам Степаненко, при попадании с ДТП водитель может понести ответственность за приём такого лекарства. Особенно это касается случаев, когда в инструкции содержится прямая рекомендация о необходимости воздержаться от управления транспортным средством.

Ранее, напомним, в Госдуме предложили маркировать лекарства, запрещённые для водителей. Депутат Султан Хамзаев выступил с инициативой размещения на упаковках препаратов, при приёме которых автомобилистам может грозить наказание за «лекарственное опьянение», специальные предупреждения. Речь, в частности, идёт о таблетках от аллергии, диареи, простуды.