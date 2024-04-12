Названы самые востребованные спорткары в России

Эксперты «Авито Авто» проанализировали статистику спроса и предложения на рынке спорткаров в I квартале 2024 года. В январе – марте текущего года спортивные в России остаются востребованными, хоть цены на них заметно выросли, сообщили изданию «Автоновости дня» в пресс-службе площадки.

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Согласно результатам исследования «Авито Авто», спрос на спорткары с пробегом за прошедший год упал на 16,4%, но остается на высоком уровне. Наиболее динамично растет спрос на японскую марку Mitsuoka, американские Eagle и Pontiac.

Средняя цена на автомобили этого класса заметно выросла – на 33,3% и составила 3 200 000 рублей. Лидер по росту цен – Bugatti: средняя цена на спортивные авто этой марки поднялась до 32 000 000 рублей. Также серьезно выросла цена на автомобили Plymouth (до 6 999 999 рублей) и Alpina (до 7 400 000 рублей).

Наиболее востребованной маркой в первом квартале этого года стала BMW: на ее долю пришлось 14,3% от всего спроса. На втором месте – Ford с 10,9%. Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz, получивший 10,6% от спроса.

Топ-5 самых востребованных подержанных спорткаров в России

Ford Mustang

Dodge Challenger

BMW 6 серия

Toyota Celica

Mercedes-Benz CL-класс

Спрос на новые спортивные автомобили в I квартале 2024 года вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя цена на новые машины этого класса значительно увеличилась: с 18 996 493 рублей в первом квартале прошлого года сразу до 29 900 000 рублей в январе — марте нынешнего года, то есть на 57,4%.

Топ-5 самых востребованных новых спорткаров в РФ

Lamborghini Huracan

Mercedes-Benz SL-класс AMG

Mercedes-Benz AMG GT

Lamborghini Urus

Bentley Continental GT

В пресс-службе площадки уточнили, что средние цены на перечисленные автомобили были рассчитаны как медианные цены по объявлениям о продаже.