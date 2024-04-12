Автоэксперт провел анализ и назвал самые надежные модели Renault

Renault Logan и Renault Duster стабильно входят в различные рейтинги надежности. А есть и другие модели французской марки, покупку которых можно рассмотреть. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал "Российской газете" о еще двух машинах бренда, беспроблемность которых подтверждена годами.

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"К одним из самых надежных моделей Renault можно отнести Kaptur и Fluence. Правда, владельцы первого авто отмечают в качестве его недостатка большой расход топлива - свыше 10 литров при эксплуатации в городском режиме. При этом Renault Kaptur имеет достойный дорожный просвет - 205 мм, что очень практично в российских реалиях. Кроме того, все основные узлы и агрегаты модели выдерживают большой километраж пробега без ремонта, например, вариативная КПП Jatco JF015E без проблем выдерживает 200 000 километров без поломок.

Renault Fluence, в свою очередь, имеет богатую комплектацию, в том числе - бесключевой доступ, шесть подушек безопасности в комплектации Expression, а также достаточно редкую функцию - таймер выключения питания всех электроприборов при выключенном двигателе, что исключает разрядку АКБ из-за человеческого фактора.

Просторный салон и объемный багажник - 530 литров - обеспечили модели народное признание на авторынке, а выносливая и энергоемкая подвеска - комфорт в эксплуатации", - отметил специалист.

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