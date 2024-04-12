Эксперт рассказал, когда стабилизируются цены на автомобили

Собственным мнением поделилась управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. Оказалось, что россияне по-прежнему интересуются покупкой продукции знакомых марок: спрос на автомобили всемирно известных брендов чрезвычайно высок.

В беседе с порталом naavtotrasse.ru управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк пояснила, что россияне продолжают покупать на вторичном рынке знакомые модели известных марок: Geely Coolray, Kia Sportage, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Geely Monjaro, Kia Rio и все модели Lada. Среди премиальных машин безусловным лидером остаётся BMW, хотя эти автомобили давно не поставляются к нам из-за санкций.

Спрос на «китайцев» на вторичке, по словам Ирины Франк, вырос примерно на 20%. Самыми востребованными являются Haval и Geely. Бренды из Поднебесной «пока ещё не способны завоевать лидерство в массовом сегменте подержанных авто».

Стоимость машин с пробегом, по мнению эксперта, в 2024 году не будет снижаться: автомобили растут в цене вслед за новыми. За последние месяцы рост стоимости машин б/у составил порядка 7%, и перспектив к снижению не наблюдается.

«Вероятнее всего, ситуация изменится примерно через год: весной 2025 года цены на вторичке могут стабилизироваться (и даже немного снизиться), если на рынке появятся конкурентоспособные игроки и уменьшится риск возможных экономических потрясений», – заключила Ирина Франк.

Ранее, напомним, стало известно, что кредиты на новые машины стали дешеветь, а на подержанные – дорожать.