Эксперты объяснили, чем грозит покупка «серой» машины

За последние два года гибриды и электрокары из Китая завоевали популярность на российском рынке, однако многие из предлагаемых моделей ввозились не по официальным каналам, а по так называемому параллельному импорту. В результате владельцы сталкиваются с рядом проблем, в том числе с гарантией и послепродажным обслуживанием.

Чтобы сделать рынок более цивилизованным, правительство ввело с 1 апреля 2024 года новые правила таможенного оформления на «зелёные» машины. В частности, декларация должна быть оформлена российской таможней. Сам документ выдаётся после уплаты утилизационного сбора, даже если техника была ввезена из стран ЕАЭС.

«В отношении транспортных средств с электродвигателями (в том числе оснащённых гибридными силовыми установками последовательного типа) обязательным условием принятия расчёта утилизационного сбора является информация о декларации на товары или пассажирской таможенной декларации, выпуск которой осуществлён таможенными органами РФ. Отсутствие декларации является основанием для возврата комплекта документов плательщику», — подчеркнули в ФТС России.

Помимо этого, импортёры должны получать ОТТС и проводить полный, а не упрощённый, цикл испытаний. Сертификация занимает от нескольких месяцев до года и стоит от 4 до 15 млн рублей, а для её проведения нужно одобрение производителя.

В качестве примера приводится электро-кросс Voyah Free. На домашнем рынке модель стоит 266 900 юаней (3,42 млн рублей). До введения новых требований машина, ввезённая через Киргизию, стоила 3,8 млн рублей в России, плюс дилерская наценка. Но по новым правилам при ввозе придётся заплатить сбор в размере 48% от цены электрокара, так что ввозная стоимость вырастает до 5 млн рублей. Плюс всё та же наценка от продавца.

Вседорожники, которые поставляются официально, дороже. Однако покупатели могут рассчитывать на гарантию, качественное обслуживание с фирменными мануалами и оборудованием, запчасти и русификацию мультимедиа.

Эксперты же считают, что требования справедливы и направлены на борьбу с импортом электромобилей с заниженными таможенными платежами.