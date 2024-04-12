Спортивная и «внедорожная» Lada Granta получили новые комплектации. Сколько они стоят

Самая бюджетная модель в линейке «АвтоВАЗа» вновь пополнилась комплектациями 2024 года. Отвечающими экологическому классу «Евро-5» новыми модификациями обзавелись Lada Granta Cross, а также спортивные Granta Sport и Granta Sportline в кузовах седан и лифтбек, выяснили «Автоновости дня».

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По сравнению с «прошлогодними» новые комплектации, которые характеризует постфикс «'24» в названии, дороже на 12-18 тыс. рублей или 1,01-1,46%. Так, на 12 000 рублей выше цена у Lada Granta Sportline в комплектации Сomfort'24 с 1.6-литровым двигателем мощностью 106 л.с., пару котором составляет 5-ступенчатая «механика». Седан в этом исполнении стоит 1 204 900 рублей, а «свежий» лифтбек обойдется в 1 244 900 рублей. Автомобиль получил центральный замок, но при этом седан лишился дополнительного пакета шумоизоляции.

Цена на Lada Granta Cross в исполнении Quest'24 с 1.6-литровым 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач оказалась выше на 16 000 рублей по сравнению с «прошлогодней» модификацией. Автомобиль в этой комплектации оценивается в 1 110 900 рублей. Из изменений помимо цены — наличие центрального замка и задние датчики парковки. Кроме того, за дополнительную плату в 50 000 рублей доступен пакет EnjoY Pro с камерой заднего вида и мультимедийной системой с сервисами «Яндекс.Авто».

Сильнее всего со сменой года прибавила в цене Lada Granta Sport — 18 000 рублей. Так, седан в комплектации Sport'24 с форсированным до 118 л.с. 1,6-литровым силовым агрегатом и 5-ступенчатой «механикой» стоит 1 351 900 рублей, лифтбек — 1 391 900 рублей. Вместе с постфиксом «'24» в названии появились также отсутствовавшие ранее центральный замок и задние парктроники.