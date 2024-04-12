Тюнеры из Opus увеличили производительность Mercedes-AMG GT 63 до 700 л.с.

Инженеры немецкого тюнинг-ателье Opus взялись за модернизацию и без того мощного Mercedes-AMG GT 63 второго поколения, улучшив его производительность. На заводе этот автомобиль уже имеет впечатляющие 585 л.с. и 800 Нм крутящего момента благодаря 4,0-литровому V8 с двойным турбонаддувом, передает Тарантас Ньюс.

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Opus представил пакет доработок Stage 1, который включает оптимизацию блока управления двигателем, после чего мощность автомобиля возрастает до 700 л.с., а крутящий момент до 950 Нм. Это позволяет GT 63 ускоряться до 100 км/ч всего за 3,0 секунды, опережая стандартную модель на 0,2 секунды. Время разгона до 200 км/ч сокращается до 9,5 секунд, при этом максимальная скорость остаётся ограниченной на отметке 315 км/ч.

Сейчас компания Opus проходит сертификацию TÜV для комплекта Stage 1 и планирует начать его продажи уже в мае текущего года, хотя цены на комплект пока не объявлены. Opus также работает над следующим шагом в модификации AMG GT 63, разрабатывая агрегат мощностью 800 л.с. и крутящим моментом 1050 Нм, который обещает ещё большую производительность и может включать механические изменения для безопасной работы усиленного двигателя.