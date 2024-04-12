В России китайские кроссоверы с пробегом подорожали на 100%

Китайские кроссоверы на вторичном рынке России за год подорожали почти на 100%. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто», подготовленном специально для «Газеты.Ru».

© Газета.ру

«Средняя стоимость новых кроссоверов и внедорожников от китайских производителей в январе — марте текущего года повысилась на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 3,1 млн рублей. В то же время их средняя цена повысилась на 96,7% год к году — до 2,5 млн рублей», — говорится в материалах «Авито. Авто».

Среди китайских марок в сегменте подержанных кроссоверов в I квартале этого года лидирует Geely с долей 26,6%, на втором месте располагается Chery с 18,8%, замыкает тройку Lifan — 9,5%. Также в рейтинг вошли марки LiXiang, Great Wall, Haval, Changan, Voyah, Zeekr и Exeed.

В пятерку популярных моделей китайских кроссоверов с пробегом в 2024 году вошли Geely Monjaro, Chery Tiggo (T11), Geely Coolray, LiXiang L7 и LiXiang L9.

По словам управляющего директора Авито Авто Кирилла Вотякова, число объявлений о продаже новых китайских кроссоверов за I квартал 2024 года увеличилось на 267%, а спрос пользователей на них повысился на 158%. На рынке автомобилей с пробегом показатели также увеличились: предложение — на 120%, спрос — на 54,8%.