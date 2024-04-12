Дилеры рассказали о высоком спросе на Lada Granta с "автоматом"

Бюджетник Lada Granta вновь стал доступен с автоматической трансмиссией, однако таких машин хватит не всем желающим. Речь идет об оставшихся на АвтоВАЗе трансмиссиях японской фирмы Jatco, конструкция которых считается уже устаревшей, но в глазах потребителей они доказали свою надежность.

АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией Jatco. Партия таких машин в течение года будет выпускаться с использованием оставшихся на предприятии японских "автоматов" и составит около 5 тыс. штук. Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили Lada Granta с типом кузова седан и лифтбек. Цена седана с АТ составляет от 1 млн 176 тыс. 900 рублей, лифтбека - от 1 млн 247 тыс. 900 рублей. Таким образом, прибавка к стоимости за аналогичные комплектации на "механике" составила 150 тысяч и 122 тыс. рублей соответственно.

Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия агрегатируется с 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л и мощностью 98 л.с. Напомним, аналогичный силовой агрегат ранее уже применялся на семействе Lada Granta. Максимальная скорость автомобиля составляет 176 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 13,3 сек., расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4 л /100 км.

Как рассказал "РГ" коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский, клиенты, которые эксплуатировали автомобили с данной коробкой передач, уже сейчас звонят в дилерские центры и просят законтрактовать новые Granta. Спрос большой, если в дилерские сети поступит небольшое количество машин, то они будут распроданы за 1-2 месяца.

"Основные конкуренты Lada Granta с автоматической трансмиссией - седаны Changan Alsvin (от 1 млн 750 тыс. руб.) и Solaris HS (от 2 млн 064 тыс. 900 руб.). Преимущества: конкурентная РРЦ (от 1 млн 176 тыс. 900 руб.), качество и долговечность коробки передач, стоимость обслуживания, доступность запасных частей", - комментирует Александр Шапринский.

В свою очередь, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин считает, что двухпедальная "Гранта" будет конкурировать, прежде всего, со своим "коллегой" по бренду - Lada Vesta NG, которая оснащается китайским вариатором и стоит от 1 млн 588 тыс. 900 рублей.