Эксперты перечислили главные «болячки» китайских автомобилей

У многих китайских автомобилей в процессе эксплуатации возникают одинаковые проблемы. Об этом «Мотору» сообщили представители сети сервисных центров «Китаяна», которые проанализировали обращения владельцев машин из Поднебесной и объемы продаж запчастей для ремонта. В итоге эксперты назвали семь главных «болячек», с которыми сталкиваются хозяева китайского автопрома в России. Чаще всего от низких температур страдает электроника. К примеру, модели Dongfeng, у которых отказывают кислородные датчики и система ABS.

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Также существуют проблемы с силовыми установками. Например, владельцы Chery Tiggo регулярно сталкиваются с течью радиатора охлаждения двигателя и с быстрым износом ремня ГРМ.

Автовладельцы часто жалуются на ступичные подшипники, которые приходят в негодность уже на 50 тысячах километрах пробега. Другой серьезной проблемой у китайских автомобилей является поломка коробки передач или блоков ее управления. Чаще всего у моделей JAC и Kaiyi выходят из строя вариаторы, а у Changan роботизированная трансмиссия регулярно перегревается.

Многие владельцы Geely сталкиваются с проблемами в подвеске уже на пробеге 20 000 километров. Чаще всего хозяева обращаются с разбитыми рычагами рулевого управления и порванными сайлентблоками.

В последний год участились случаи поломок в системе турбокомпрессора у Haval F7 и F7X. В частности, у моделей выходит из строя актуатор турбины.

Кроме того, массовой проблемой является кузовной ремонт. Оригинальные элементы для китайских автомобилей стоят дорого. При этом аналоги чаще всего оказываются низкого качества.

В середине марта в России в очередной раз заговорили о проблемах в обслуживании китайских автомобилей. Больше всего страдают владельцы «серых» машин.