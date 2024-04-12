Названы регионы с самыми низкими ценами на УАЗ «Патриот»

Аналитики «Автокода» продолжают исследовать цены на рынке с помощью сервиса «Автокод Поиск». Ранее они выяснили, где купить дешевые «Киа Рио» и «Ниву Легенд». В этот раз эксперты узнали, сколько в среднем стоит УАЗ «Патриот» в регионах.

Для исследования стоимости отечественной машины были взяты девять регионов:

Пермский край;

Тюменская обл.;

Кемеровская обл.;

Новосибирская обл.;

Челябинская обл.;

Саратовская обл.;

Свердловская обл.;

Нижегородская обл.;

Республика Башкортостан.

В них, как показывает сервис, активнее всего размещают объявления о продаже «Патриота».

Для анализа среднерыночной стоимости в данных субъектах был взят один из автомобилей с критериями:

один владелец;на «автомате»;пробег около 50 тыс. км.

Сервис «Автокод Поиск» показал, что лидером регионов по низким ценам на УАЗ «Патриот» стала Тюменская область. Там авто стоит в среднем 1,217 млн рублей, что ниже рыночного значения сразу на 430 тыс. рублей.

На втором месте с небольшим отрывом расположилась Башкирия, где «Патриот» продается дороже лишь на 8 тыс. рублей – 1,225 млн рублей. Последнее место в тройке заняла Кемеровская область – там собственники готовы распрощаться с авто за 1,468 млн рублей.

В остальных регионах показатели составляют:

1,495 млн рублей — Саратовская область;

1,579 млн рублей — Новосибирская область;

1,665 млн рублей — Свердловская область;

1,746 млн рублей — Пермский край;

1,747 млн рублей — Челябинская область.

Замыкает список Нижегородская область. Стоимость УАЗ «Патриота» там достигает 1,813 млн рублей, что на 600 тыс. рублей больше первой строчки данного рейтинга.

Узнать среднерыночную стоимость автомобиля в других регионах и продолжить поиск машины через «Автокод Поиск» можно бесплатно в течение трех дней, после чего нужно выбрать специальный тариф. Также агрегатор позволяет подключить push-уведомления в мобильном приложении и мгновенные сообщения в «Телеграм», чтобы узнавать о новых объявлениях быстрее других покупателей.