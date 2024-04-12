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Эксперт "ЗР" Кадаков провел анализ и спрогнозировал цены на новый "Москвич 8"

Накануне "Москвич" представил новую модель - "Москвич 8". Это семейный семиместный кроссовер, производство которого стартуют до конца этого года. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков спрогнозировал цены на автомобиль.

Эксперт спрогнозировал цены на новый "Москвич 8"
© Российская Газета

По его словам, о ценах можно лишь гадать - особенно с учетом новой политики "Москвича" с относительно умеренными прайс-листами. Кадаков предположил, что "Москвич" 8 в самом простом исполнении будет стоить 2,6 млн рублей.

Он также добавил, что "Москвичу" нужно начать продажи именно с "восьмерки", поскольку она явно интереснее, чем "Москвич 5".

Напомним, что "Москвич 8" будет оснащаться бензиновым двигателем GDI (174 л.с.) с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Длина машины - 4824 миллиметра, ширина - 1870 миллиметра, а высота - 1756 миллиметра. Клиренс - 170 мм. Емкость топливного бака - 58 литров, привод - передний.

Ранее "РГ" сообщала, что возрожденный бренд объявил цены на "Москвич 6" нового модельного года.

Автоэксперт
Максим Кадаков
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