Эксперт спрогнозировал цены на новый "Москвич 8"

Накануне "Москвич" представил новую модель - "Москвич 8". Это семейный семиместный кроссовер, производство которого стартуют до конца этого года. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков спрогнозировал цены на автомобиль.

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По его словам, о ценах можно лишь гадать - особенно с учетом новой политики "Москвича" с относительно умеренными прайс-листами. Кадаков предположил, что "Москвич" 8 в самом простом исполнении будет стоить 2,6 млн рублей.

Он также добавил, что "Москвичу" нужно начать продажи именно с "восьмерки", поскольку она явно интереснее, чем "Москвич 5".

Напомним, что "Москвич 8" будет оснащаться бензиновым двигателем GDI (174 л.с.) с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Длина машины - 4824 миллиметра, ширина - 1870 миллиметра, а высота - 1756 миллиметра. Клиренс - 170 мм. Емкость топливного бака - 58 литров, привод - передний.

Ранее "РГ" сообщала, что возрожденный бренд объявил цены на "Москвич 6" нового модельного года.