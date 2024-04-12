Ferrari 512 TR выставили на аукцион

Ferrari 512 TR, представленный в 1991 году как усовершенствованный наследник знаменитого Testarossa, претерпел значительные изменения, внесенные мастерами из Pininfarina. Изначально окрашенный в яркий цвет Rosso Corsa, автомобиль позже был перекрашен в сдержанный черный оттенок, который придает ему особую элегантность, передает Центральная Служба Новостей.

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Внешний вид автомобиля характеризуется поднимающимися фарами, противотуманными фонарями и четырьмя выхлопными трубами. Визуальное впечатление дополняют 18-дюймовые пятилучевые легкосплавные диски серебристого цвета от Pirelli P Zero Rosso, через которые видны большие вентилируемые тормозные диски.

Салон автомобиля отделан качественной кожей Nero Connolly, покрывающей сиденья, дверные карты, торпедо и боковые стойки. Комфорт во время вождения обеспечивает механическая коробка передач, размещенная на центральной консоли, рядом с элементами управления кондиционером и обогревом заднего стекла. Также в салоне установлен магнитофон Kenwood и трехспицевое кожаное рулевое колесо.

Оригинальный 4,9-литровый двигатель V12 был модернизирован по сравнению с предшественником Testarossa, получив цилиндровые втулки из никасила и переработанную систему впуска. Мощность двигателя составляет 421 лошадиные силы и 490 Нм крутящего момента, что обеспечивает выдающиеся динамические характеристики. В июне 2022 года было выполнено сервисное обслуживание, включая замену ремней.