Единственный в мире Lanzante Senna GTR LM 25 выставили на торги

Компания Lanzante, известная своим уникальным подходом к модификации эксклюзивных автомобилей, готовит к аукциону один из своих шедевров — McLaren Senna GTR в специальной версии LM 25. Как пишет Центральная Служба Новостей, автомобиль будет предложен на продажу на предстоящем аукционе RM Sotheby’s в следующем месяце, и ожидается, что его цена превысит 1,4 миллиона евро.

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Модель Senna GTR LM 25 была выпущена в 2020 году в честь 25-летия победы McLaren F1 GTR на знаменитой гонке 24 часа Ле-Мана. Всего было изготовлено семь таких экземпляров, символизирующих участие семи автомобилей F1 в Ле-Мане в 1995 году. Этот автомобиль окрашен в светло-серый цвет, аналогичный цвету знаменитого F1 GTR и оснащен уникальными элементами: коваными алюминиевыми и углеродно-волоконными колесами, брендингом клиники Tokyo Ueno и номером гонки '59'.

В интерьере установлены углеродно-волоконные гоночные сиденья, синие ремни безопасности и золотые педали, повторяющие дизайн F1 GTR. Также присутствует углеродно-волоконное рулевое колесо и реплика наклейки осмотра из F1 GTR. Кроме своего уникального дизайна и исторической значимости, этот автомобиль теперь также легален для использования на общественных дорогах Великобритании. Пробег составляет менее 2000 км, и автомобиль был обслужен в последний раз в сентябре 2023 года. Покупатель также получит оригинальную документацию и интерком-гарнитуры для пассажиров и водителя.