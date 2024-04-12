Дизайнер Jeep показал, каким может быть новый Wrangler

Художник по экстерьеру Джереми Гловер представил свое видение внедорожника следующего поколения: на его эскизе модель выглядит более футуристично, но остается узнаваемой благодаря фирменной решетке с семью прорезями и круглой оптике. И хотя этот набросок — всего лишь фантазия, призванная привлечь внимание к конкурсу юных дизайнеров Drive for Design, автомобиль выглядит вполне реалистично.

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Гловер наделил Wranger развитыми передними крыльями, крупным бампером и пятиспицевыми колесными дисками с необычным дизайном. Линии кузова стали мягче, площадь остекления — больше.

Эскиз служит рекламой для ежегодного конкурса Stellantis под названием Drive for Design. Работы от участников перестанут принимать через сутки. Их задача в этом году — изобразить любой автомобиль любого бренда Stellantis, каким он может быть в 2040 году. Ранее школьники уже рисовали для альянса Wrangler образца 2030 года, а также Джипы с электрической силовой установкой.

Реальный Wrangler обновился относительно недавно — весной прошлого года. Внедорожник получил компактную решетку радиатора, лишился антенны-штыря и обзавелся мультимедийной системой Uconnect 5. Продажи стартовали меньше года назад.

А месяц назад Jeep показал последний Wrangler с V8. Rubicon 392 Final Edition стоимостью почти 100 тысяч долларов продадут тиражом 3700 экземпляров.