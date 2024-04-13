Россиянам назвали четыре автомобиля, которые можно купить вместо Lada Granta

Автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов провел исследование и выяснил, какие автомобили можно купить на вторичном рынке вместо Lada Granta.

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Отмечается, что хорошо оснащенная Lada Granta стоит миллион рублей. За эту сумму можно купить подержанный Kia Rio третьего поколения. Модель продавалась в России с атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 л. У старшего двигателя случались протечки прокладки ГБЦ. Но позже эта проблема ушла. Также бывали случаи раннего выхода из строя катализатора. Из коробок лучше отдать предпочтение автоматической трансмиссии. У механической отмечался ранний износ блокировочного кольца второй передачи.

За миллион рублей можно купить рестайлинговый седан Volkswagen Polo. Под капотом установлен двигатель 1.6 л. мощностью 110 л.с. Этот двигатель избавлен от болячки предыдущего мотора CFNA – стука поршневой группы. Механическая и автоматическая коробки передач весьма надежны.

В эту же сумму вписывается Lada Vesta с пробегом. Лучше выбирать машины с двигателем 1.6 (106 л.с.), так как у ранних моторов 1.8 наблюдался повышенный расход моторного масла. Предпочтение лучше отдать автомобилю с механической коробкой передач.

Кроме того, можно выбрать подержанный Renault Logan. Под капотом встречаются исключительно двигатели 1.6 разной мощности. Базовый восьмиклапанный мотор слабоват, зато надежен. Автомобилей с автоматическими коробками передач лучше избегать из-за проблем с соленоидами и склонности к перегреву.

До этого стало известно, что в России фиксируется высокий спрос на Lada Granta с автоматической трансмиссией. Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский рассказал, что сейчас большое число покупателей, которые когда-то ездили на Lada с «автоматом», обзванивают их и просят законтрактовать новые Granta. В случае, если дилерам поступят небольшое количество машин, то они будут распроданы за один-два месяца.

При этом Шапринский считает, что на рынке конкурентами Granta с автоматической коробкой станут Changan Alsvin (от 1,75 млн руб.) и Solaris HS (от 2 млн руб.).