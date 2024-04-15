Внедорожник INEOS Grenadier получил первый тюнинг

Дочерняя компания ателье Project Kahn, мастерская Chelsea Truck Company, которая специализируется на доработке британских внедорожников Land Rover и Range Rover, представила свой очередной проект — модель на основе нового утилитарного внедорожника INEOS Grenadier, который позиционируется как преемник оригинального Defender. Доработанная машина стала сильно роскошнее исходника. В работе у специалистов находятся как минимум три внедорожника, каждый из которых имеет свои нюансы.

© Motor.ru

Один Grenadier оснащён комплектом 20-дюймовых легкосплавных дисков Mondial RS Forged, обутых в 35-дюймовые шины, а также имеет глянцево-чёрный кожух запасного колеса, установленный на задней двери, и слегка измененные колёсные арки, позволяющие устанавливать шины большего размера.

Другие внедорожники получили новую решётку радиатора и более широкие расширители колёсных арок. Пока не появится более полный комплект стайлинга, изюминкой INEOS от Chelsea Truck Company будет обновлённый интерьер.

© Project Kahn

© Project Kahn

© Project Kahn

© Project Kahn

© Project Kahn

© Project Kahn

© Project Kahn

© Project Kahn

Заводские сиденья Recaro обиты коричневой кожей с трёхмерным перфорированным рисунком, благодаря чему салон выглядит намного роскошнее заводского исполнения. О других изменениях пока информации нет, однако основатель и глава Project Kahn Афзал Кан анонсировал программу комплексной модернизации INEOS Grenadier, которая будет представлена в ближайшее время.