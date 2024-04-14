В США захотели запретить китайские электромобили

Сенатор США Шеррод Браун выдвинул смелое требование, призвав президента страны Джо Байдена запретить импорт электромобилей (EV) китайских брендов, назвав их «экзистенциальной угрозой» для автомобильной промышленности США.

Браун подчеркивает необходимость промышленной политики в «интересах трудящихся», полагая, что разрешение импорта дешевых китайских электромобилей может «подорвать американские рабочие места».

Призыв к действиям прозвучал на фоне растущей обеспокоенности по поводу того, что китайские электромобили заполонили мировые рынки. Расследования Европейского союза о потенциальных «несправедливых преимуществах», предоставляемых китайским брендам, таким как BYD и MG, вызвали среди руководителей некоторых стран тревогу. BYD, поддерживаемая значительными государственными субсидиями, вырвалась вперед, опередив даже Tesla по продажам электромобилей.

В предложении Брауна подчеркиваются опасения по поводу безопасности данных, предостерегая от потенциального доступа Китая к конфиденциальной информации, собираемой подключенными автомобилями. Учитывая, что Министерство торговли США также расследует риски безопасности, связанные с подключенными китайскими автомобилями, Браун выступает за принятие решительных мер по «защите американского производства».