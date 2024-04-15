С мощностью двадцати Lada Vesta: 10 фактов про безумный автомобиль Koenigsegg

Шведская компания Koenigsegg заметно отличается от других маленьких амбициозных фирм. Она движется в собственном направлении — предлагает абсолютно уникальные решения, не торопится выпускать электромобили и не стесняется экспериментировать с форматами техники. Её шедевр по имени Gemera известен далеко не всем. Он находится в тени машин гораздо более известных марок, однако достоин пристального внимания и разбора. Более не шаблонную и мощную «ракету» ещё поискать!

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Необычный дизайн, нетривиальная суть

Злые языки иногда называют суперкары «лягушками», мол, плоские широкие и низкие. Gemera соответствует подобному описанию, но здесь не совсем обычные пропорции, длинная колёсная база и большая площадь бокового остекления. Всё потому, что здесь полноценный двухрядный салон без центральных стоек, доступ в который открывают гигантские подъемные двери гильотинного типа. «Четыре двери? Это для банальных заурядных седанов!», — словно намекают дизайнеры.

© Koenigsegg

Салон

«Спорт встречается с роскошью» — примерно так можно описать внутреннее убранство Gemera. Другой вопрос, чего здесь больше — первого или второго? Кресла-«ковши», акустическая система с 11 динамиками, мониторы с Apple CarPlay для передних и задних пассажиров и восемь (!) подстаканников, четыре из которых с подогревом и четыре с охлаждением – отличный набор для длительных вояжей.

© Koenigsegg

Силовая структура

При взгляде на комфортабельный стильный интерьер могут закрасться мысли о том, что Koenigsegg Gemera довольно компромиссен в части инжиниринга. Этакий седан, замаскированный под гиперкар. Как бы не так! Перед нами чистопородный ультимативный суперавтомобиль с карбоновым монококом, карбоновым кузовом и гидравлической регулировкой высоты дорожного просвета.

© Koenigsegg

Двигатель

Гибридная силовая установка Gemera совокупной отдачей 2300 л.с. и 2750 Нм объясняет, почему Koenigsegg называет свои творения мегакарами. Мы пройдём по всем её основным частям и начнём с двигателя внутреннего сгорания. Приятно осознавать, что это не даунсайзинговый агрегат, а пятилитровая «восьмёрка» с двумя турбокомпрессорами в развале блока цилиндров для пущей компактности. Выдаёт она сногсшибательные характеристики – 1500 л.с. и 1500 Нм.

© Koenigsegg

Электромотор

Восьмицилиндровому ДВС ассистирует электромотор Dark Matter собственной разработки. Он установлен спереди, развивает 800 л.с. и 1250 Нм, весит 39 кг и питается от 850-вольтовой тяговой аккумуляторной батареи ёмкостью 14 кВт⋅ч.

© Koenigsegg

Коробка передач

Как правило, производители машин с четырёхзначной мощностью применяют роботизированные коробки передач с двумя сцеплениями. Такие, в частности, у Bugatti Chiron и Ferrari SF90 Stradale. Koenigsegg Gemera не стали идти проторенной дорожкой, а удивляет агрегатом LSTT (Light Speed Tourbillon Transmission). Трёхвальным, с девятью передачами, шестью «мокрыми» сцеплениями и бортовыми фрикционами для управления вектором тяги. Подача крутящего момента от переднего электромотора на каждое из колёс также варьируется в зависимости от ситуации.

© Koenigsegg

Младшая модификация

У Gemera есть и базовое исполнение. На фоне топового гиперкара оно всё же поскромнее, но тоже сражает отдачей и не лишено уникальных особенностей. Главная — трёхцилиндровый двигатель TFG (Tiny Friendly Giant, «маленький дружелюбный великан») с двумя турбонагнетателями (600 л.с. и 600 Нм) и пневмогидроэлектрическими актуаторами (PHEA) вместо распредвалов.

© Koenigsegg

Грузовой бокс

Реноме «семейной ракеты» поддерживает такой неслыханный для гиперкара атрибут, как углепластиковый бокс Gearbox на крыше. Он непростой — увеличивает коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) «Джемеры» всего на 11 процентов и позволяет двигаться со скоростью до 300 км/ч.

© Koenigsegg

Тираж

Koenigsegg обещает построить 300 штук. По фирменным меркам, немало. Например, купе Jesko выпустят в количестве 125 экземпляров.

© Koenigsegg

Цена

Стоимость Gemera начинается от 1,7 миллиона долларов.