Видео: «заряженные» компактные кроссоверы сразились в гонке по прямой

Авторы YouTube-канала Carwow устроили очередную гонку по прямой, в которой собрали горячие — во всех смыслах! — новинки из достаточно узкого сегмента «заряженных» компактных кроссоверов. Главным героем гонки стал новый Mini Countryman JCW, в соперники которому блогеры выбрали мощных конкурентов — BMW iX2, Volkswagen T-Roc R и Audi SQ2. Модели более-менее близки по своим параметрам, а это значит, что сражение получилось весьма плотным.

Новый Mini имеет 2,0-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор, который развивает 300 лошадиных сил и 400 Нм. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, а весит Countryman JCW немалые 1735 килограммов.

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В арсенале BMW iX2 — два электромотора, обеспечивающие не только полный привод, но и 313 лошадиных сил и 494 Нм. Но электромобиль предсказуемо самый тяжёлый в гонке — 2020 килограммов.

Что касается SQ2 и T-Roc R, то Audi (1535 килограммов) и Volkswagen (1575 килограммов) построены на одной платформе и идентичны технически: 2,0-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор, который развивает 300 сил и 400 Нм, а сочетается он с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.

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