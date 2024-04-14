Российские владельцы уличили Chery в отказе системы полного привода

Портал «Китайские автомобили» выяснил: целый ряд покупателей столкнулся с неэффективной работой муфты. Задние колёса не подключаются даже при необходимости. Ранее владельцы полноприводных кроссоверов Chery на проблемы не жаловались, и вот почему. Оказалось, что в прошлом году китайская марка заменила муфты ZF и BorgWarner на местный аналог Faps — с ним-то и возникают неполадки.

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О замене «глобальной» муфты на китайский аналог Chery никак не сообщала, более того — владельцы утверждают, что даже идентификационный номер не изменился и указывает на наличие немецких компонентов. Однако на самом деле система полного привода поменялась, и к её работе есть нарекания. Смена прошивки помогла не всем: некоторые покупатели жалуются, что после замены софта появились вибрации и гул.

В российском представительстве Chery о проблеме знают и признают: некоторые владельцы Tiggo 8 Pro Max столкнулись с недостаточно эффективной работой системы полного привода. В настоящее время автопроизводитель находится «на финальном этапе тестирования» софта, который исправит ошибки. До конца месяца покупателей, которые не довольны настройками муфты, пригласят к дилерам для решения проблемы.

На цене кроссоверов Chery Tiggo 8 Pro Max переход на китайские компоненты не сказался, а вот надёжность и ремонтопригодность муфты Faps пока не известны. Нельзя исключать, что со временем Chery полностью «импортозаместит» лицензионные иностранные узлы аналогами китайского производства.