Почему китайским автомобилям требуется частый детейлинг

Отсутствие поставок новых европейских автомобилей привели к значительному повышению интереса наших соотечественников к услугам обслуживания, детейлинга и ремонта. Но место «европейцев» постепенно занимают «китайцы». Об особенностях ухода за «поднебесными» машинами редакции Quto рассказал Евгений Бухарев, руководитель детейлинг-центра Misty Studio экосистемы Misty.

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Что такое детейлинг

Детейлинг — это процесс глубокой очистки и полировки автомобиля, включающий мойку, удаление царапин и потертостей кузова, а также полировку, сохраняющий его в идеальном состоянии, благодаря использованию новых технологий защиты лакокрасочного покрытия и интерьеров.

В целом, это около десятка различных услуг, включая применение защитных покрытий, реставрацию кожаного салона, ремонт и полировку стекол, тонировку и бронепленку на лобовое стекло, шумоизоляцию.

Как отмечает эксперт, китайские автомобили требуют более частого детейлинга, так как качество их отделки и материалы отличаются от европейских брендов. В частности, слой лака на кузовах «поднебесных» моделей — более мягкий, поэтому он легче повреждается.

«Европейцы» могут проехать 100 тысяч километров с минимальными повреждениями ЛКП, в то время как китайские автомобили могут получить «травмы» уже в первый месяц эксплуатации. Поэтому важно правильно и регулярно ухаживать за лакокрасочным покрытием китайских автомобилей.

Кроме того, китайские автомобили имеют свою специфическую геометрию и форму, что может затруднять выполнение детейлинг-услуг. Например, очистка сложных форм наружных деталей или полировка труднодоступных мест требует специализированного оборудования и опыта.

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Детейлинг китайских автомобилей

Детейлинг помогает владельцам китайских автомобилей сохранить привлекательный внешний вид машины, надолго защитить лакокрасочное покрытие от сколов, царапин, коррозии и ржавчины, а также создать оригинальный стиль, отмечает Евгений Бухарев.

Глубокая чистка салона позволяет удалить пятна и запахи, а также предотвратить дальнейшее повреждение поверхностей. Это особенно важно для китайских автомобилей, поскольку они часто отличаются бюджетными материалами отделки.

Для сохранения и защиты ЛКП применяются не только воски, но и керамика, антигравийные полиуретановые плёнки, которые рекомендуют специалисты, учитывая мягкость лака автомобилей из Китая. Плёнка создает эффективный защитный слой, который предотвращает появление микроцарапин, сколов.

Важной частью ухода за китайской машиной является обработка пластика и резины, которые тускнеют под воздействием ультрафиолетовых лучей. Внимания заслуживают также стекла, фары и зеркала автомобиля, для очистки и защиты которых есть специальные стеклоочистительные средства и бронеплёнки.

Инфраструктура для китайских автомобилей только развивается, нет сервисов, например, есть проблемы с обслуживанием. Учитывая опасения автолюбителей и хрупкость материалов, специалисты детейлинга, защищая кузов антигравийной плёнкой, делают это без разбора автомобиля. При этом качество проклейки не страдает.

Сколько стоит детейлинг «китайца»

Массовое появление на рынке автомобилей китайского производства оказывает мощное воздействие на развитие детейлинга. С одной стороны, увеличивается поток владельцев, которые внимательно относятся к уходу за своими автомобилями.

С другой, растёт спрос на услуги по защите, особенно — с использованием плёнок, что связано с характеристиками лакокрасочного покрытия китайских автомобилей. Вполне возможно, что привычка заботиться о транспортном средстве обусловлена тем, что владельцы европейских машин теперь пересаживаются на китайские, но сохраняют те же стандарты.

В свою очередь, происхождение машины не влияет на стоимость услуг студий детейлинга, критерием ценообразования здесь является классификатор.

Классификатор организован по европейским стандартам детейлинга, где заложены размер автомобиля и количество расходного материала. Регулярный комплексный уход станет надежной инвестицией в сохранение и улучшение внешнего вида китайского автомобиля.