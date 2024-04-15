Toyota объяснила, почему у нового Prado не будет «внедорожных» версий

Главный инженер проектов Prado и 4Runner Кейта Морицу рассказал Motor1.com причины такого решения. Специалист заявил, что «Land Cruiser — это Land Cruiser, и у него своя индивидуальность», намекнув — заводских офф-роуд пакетов у модели не появится. Те, кто хочет покорять бездорожье, могут обратить внимание на Toyota 4Runner — у него есть комплектации TRD Pro и Trailhunter.

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Представитель Toyota говорил о разнице в позиционировании 4Runner и Land Cruiser Prado на североамериканском рынке, но можно ожидать, что для «глобальной» модели это тоже будет справедливо. Просто за пределами США роль 4Runner через несколько лет доверят новому поколению Fortuner. Интересно, что у «старшего» Land Cruiser 300 тоже нет комплектаций TRD Pro и Trailhunter, зато есть «спортивный» пакет GR Sport.

Хотя в каталоге Toyota не будет внедорожных опций для Land Cruiser Prado 250, проблемы с адаптацией вездехода к офф-роуду вряд ли возникнут. В этом можно убедиться на примере «родственного» Lexus GX 550 Overtrail или самостоятельно подобрать компоненты от соплатформенного пикапа Tacoma TRD Pro. Американские журналисты полагают, что Land Cruiser Prado 250 с 33-дюймовыми колёсами и лифтом подвески обязательно появится в варианте от тюнинг-ателье.

Представитель Toyota подчёркивает, что у покупателей 4Runner и Land Cruiser Prado разные цели, но в США популярность «старшей» модели может зависеть от разницы в цене с более доступным 4Runner. Пока прайс-лист не раскрыт, но журналисты опасаются, что сравнивая богато оснащённые гибридные версии значительно сэкономить не удастся.