«Нео Карс» опроверг продажу россиянам залоговых автомобилей из Китая

На этой неделе экспортёр Biuloo заявил, что премиум-модели, которые продаёт «Нео Карс», могут находиться в залоговом реестре Федеральной нотариальной палаты. Позицию партнёра в «Нео Карс» считают несостоятельной: в компании подчёркивают, что покупателям бояться нечего, и договор купли-продажи гарантирует отсутствие залогового обременения.

«Нео Карс» утверждает, что в настоящий момент нет ни одного судебного разбирательства, связанного с несвоевременным исполнением финансовых обязательств компанией перед покупателями из России. В залоговый реестр Федеральной нотариальной палаты действительно попали 92 автомобиля, но 10 уже оттуда исключены, а оставшиеся 82 «будут исключены в ближайшее время в связи с отсутствием правовых оснований для возникновения залога».

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В «Нео Карс» объяснили, что залог в отношении предоплаченных автомобилей оформлен потому, что на стороне китайских банков-корреспондентов возникла проблема зачисления средств. Фирма Biuloo не стала решать этот вопрос, а просто задерживала отправку уже оплаченных автомобилей. Официальных претензий от Biuloo в отношении «Нео Карс» не поступало, при этом компания-экспортёр оказывает «беспрецедентное давление».

Совокупный финансовый ущерб автодилер «Нео Карс» оценивает в 400 миллионов рублей. С 1 апреля 2024 года «Нео Карс» предлагает покупателю заключать прямой договор с проверенной экспортной компанией, но оставляет за собой дилерскую гарантию, договор на обслуживание и оформление сервисной книжки.

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