Центробанк изменил методику оценки запчастей для ремонта по ОСАГО

Сообщение о том, что Центробанк увеличивает сроки доставки запчастей для ремонта по ОСАГО, взбудоражили СМИ. В реальности для автовладельцев заметных перемен не будет, разъяснили "РГ" эксперты. Речь идет об изменении оценки запчастей.

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Изменения внесены в положение "О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства" от 4 марта 2021 года. Документ размещен на сайте Центробанка.

"Для каждой запасной части, отобранной по указанным критериям, должны собираться цены не менее чем в пяти интернет-магазинах для условий доставки в административные центры каждого субъекта РФ в срок, не превышающий 30 календарных дней при условии, что срок доставки в пределах административных границах базового региона и срок доставки в административный центр субъекта РФ не отличаются более чем на 7 календарных дней", - указано в документе.

Поправки вступят в силу 23 апреля.

Для автомобилистов выплаты по ОСАГО несколько снизятся, однако сроки ремонта никак не изменятся, как было, так и остается 30 дней

Как поясняют эксперты, сроки ремонта автомобиля остаются прежними - 30 дней. Речь только об оценке запчастей в Единой методике. Дело в том, что эта оценка напрямую зависит от логистики и транспортных составляющих. Детали доставляются из базового центра в Москве в регионы. Например, бампер, который прошел от Владивостока в Москву, а потом обратно для урегулирования страхового случая, будет стоить дороже, чем бампер, который из Китая напрямую поступил в сервис во Владивостоке. Собственно, речь в новом указании Центробанка идет не о поставках, а только об оценки стоимости запчастей.

В связи с санкциями некоторые запчасти стали не очень доступны. Однако стоимость этих запчастей отличается от региона к региону. Например, во Владивостоке запчасть на старую японскую иномарку будет стоить дешевле, чем в Москве. Однако ущерб считается исходя из базового региона. А базовый регион - это Москва. Получается, что стоимость детали в случае ее перевозки в Москву и затем в другой вырастет в разы, притом что обычный местный житель в том же Владивостоке может купить его на "Зеленом рынке" практически по номиналу. Таким образом, Центробанк просто заложил более долгие сроки доставки той или иной запчасти в расчет средней выплаты по ущербу. То есть если при расчете этой стоимости есть возможность получить запчасть с большим сроком доставки, но более дешево, то этот вариант включается в расчет.

Для автомобилистов выплаты несколько снизятся. Однако сроки ремонта никак не изменятся. Как было 30 дней, так пока и останется. Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, средняя стоимость запчасти в регионе определяется путем умножения базовой цены, которая определена по ценам, собранным в Москве, на региональный коэффициент, который рассчитан по результатам сбора цен в субъектах РФ. В действующей на сегодня редакции Единой методики Банка России установлено, что срок доставки в пределах Москвы как базового региона не превышает 14 календарных дней. Этот срок, конечно, утратил актуальность, и РСА давал предложения в Банк России о его увеличении. Необходимые изменения в Единую методику, которые вносятся ЦБ, предусматривают необходимость учета срока доставки запчастей до 30 дней в базовом регионе. При этом введено дополнительное требование: необходимо учитывать, чтобы срок доставки запчасти из базового региона в иной субъект Российской Федерации не отличался от срока доставки в базовый регион более чем на 7 календарных дней.

Как пояснил заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов, это первый шаг к созданию нового базового региона для расчета убытков. Речь идет о Приморье, где запчасти на местных рынках гораздо дешевле, чем в Москве. Это позволит снизить выплаты по ОСАГО в этом регионе, а заодно отстоять справедливость, когда местные водители наживаются на страховых компаниях, пользуясь разницей между ждустоимостью детали с учетом поставки из столицы и на местном рынке. Если Приморье будет признано вторым базовым регионом, то стоимости запчастей также могут упасть на Урале. Но только для тх марок и моделей, которые в регионе присутствуют. И только в методике расчета стоимости восстановительного ремонта.