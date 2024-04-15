Wey 05: 10 фактов о мощном, но совсем не агрессивном кроссовере

На российский рынок официально вышел еще один китайский бренд под названием Wey.

© Wey

Каким получился премиальный кроссовер Wey 05 для России. Пока марка Wey представлена в нашей стране единственной моделью — гибридным кроссовером 05, который на других рынках известен как Mocha или Coffee 01. Рредакция Quto решила разобраться, что это за автомобиль и кому он может быть интересен.

1. Его родственники всем хорошо знакомы

Марка Wey входит в состав концерна Great Wall — того самого, что начал продавать в России внедорожники целых 20 лет назад. С тех пор в портфолио появились Haval, Tank и Ora, в Калуге вырос автозавод, производящий машины по полному циклу, а кроссовер Haval Jolion оказался самой популярной иномаркой страны по итогам 2023 года. Словом, новый бренд приходит на подготовленную и плодородную почву.

© Wey

© Wey

© Wey

2. Это самая крутая марка в составе Great Wall

Казалось бы, брутально-респектабельные «Тэнки» уже застолбили за собой флагманский статус, но теперь им придется потесниться. Дело в том, что Wey — это не исковерканный «путь» по-английски, а имя основателя и руководителя компании, Вэя Цзяньцзюня. А когда человек называет автомобиль в свою честь, это кое-что да значит.

© Wey

3. Wey 05 — крупный, но не утилитарный

По габаритам китайский кроссовер близок к таким традиционным моделям, как Volkswagen Touareg или Range Rover Sport: 4870 мм в длину, 1960 мм в ширину и 2910 мм колесной базы. Но грузопассажирские возможности у него скромны, о чем красноречиво говорит купеобразный силуэт: объем багажника составляет 371 литр, а семиместных версий не бывает в принципе. Зато пассажиры второго ряда порадуются огромному запасу места по всем направлениям.

© Wey

© Wey

© Wey

© Wey

© Wey

4. В салоне — премиум (безо всяких оговорок)

Китайские производители уже приучили нас к интерьерам, которые как минимум не уступают европейским конкурентам, а зачастую вообще их превосходят. Wey 05 — не исключение. Здесь используются кожа, алькантара и полированный металл, цветовые сочетания подобраны со вкусом, а за звук отвечает породистая акустика Infinity. Проще говоря, искушенный премиумом человек здесь не почувствует себя обделенным.

© Wey

© Wey

© Wey

© Wey

5. Это настоящий продукт цифровой эпохи

Физических клавиш и переключателей в салоне Wey 05 практически не осталось, зато есть целых четыре дисплея. Самый большой — центральный, с диагональю 14,6 дюйма, как у среднестатистического ноутбука. Под ним расположен отдельный экран для управления климатом — и это хорошо, потому что настройки находятся всегда под рукой, а не спрятаны в дебри меню.

Кроме того, перед водителем находится минималистичный цифровой приборный щиток, а на лобовое стекло проецируется множество важных данных, включая навигационные подсказки в формате дополненной реальности.

© Wey

© Wey

© Wey

6. Оснащение — максимально богатое

В России предлагается единственная — максимальная — комплектация Wey 05. Она может похвастаться подогревом, вентиляцией и массажем передних сидений, полным комплексом электронных ассистентов вроде адаптивного круиз-контроля и системы удержания в полосе, камеры кругового обзора с функцией «прозрачного капота», восемь подушек безопасности, атмосферную контурную подсветку, систему активного шумоподавления и многое другое.

© Wey

© Wey

© Wey

7. Wey 05 приспособлен к нашим условиям

Многие китайские модели страдают от недостатка обогревов, но здесь их полный комплект: тепло подается на оба ряда сидений, руль и лобовое стекло. Кроме того, Wey 05 по умолчанию оснащается системой полного привода, имеет несколько внедорожных алгоритмов движения и клиренс в 180 мм. Наконец, мультимедийная система полностью русифицирована и поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto.

© Wey

© Wey

8. Это гибрид, но не слишком экзотический

Wey 05 выполнен по параллельной гибридной схеме — то есть ДВС здесь не только подзаряжает батарею для питания электродвигателей, но и вращает колеса через девятиступенчатую роботизированную трансмиссию. За «традиционную» часть отвечает двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с.

Кстати, именно этот параметр записан в ПТС — приятный нюанс с точки зрения налогов. А электрическая составляющая — это моторы на 163 л.с. спереди и 183 л.с. сзади, работающие от аккумулятора емкостью 39,7 кВт·ч.

© Wey

© Wey

9. Паспортные показатели очень неплохи

Суммарная мощность силовой установки — 421 л.с. и целых 847 Нм, а разгон до 100 км/ч происходит за спорткаровские 5,2 секунды. Впрочем, агрессия характеру Wey 05 чужда: набирает скорость он быстро, но плавно, а подвеска с обычными стальными пружинами настроена на комфорт.

Зато в реальной жизни очень пригодятся другие параметры: запас хода на чистом электричестве составляет 185 километров, а при полностью заправленном баке кроссовер сможет уехать аж на 864 километра — то есть от Москвы до Питера можно добраться без остановок и даже с солидным запасом.

© Wey

10. Цена соответствует

Единственная комплектация Wey 05 Premium оценивается в 6,5 млн рублей — на миллион больше, чем за брутальный рамный Tank 500, но меньше, чем за похожие гибриды вроде Voyah Free. Можно вспомнить еще и набравшие популярность кроссоверы Lixiang — но те поставляются в Россию по параллельному импорту.

Wey предлагает официальную гарантию и всю сопутствующую сервисную поддержку. Станет ли он одним из лидеров своего класса? Продажи стартовали совсем недавно, поэтому судить рано — но, судя по успеху других автомобилей концерна Great Wall, на это есть все шансы.