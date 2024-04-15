Эксперты WhatCar составили список самых надежных автобрендов

Портал What Car? составил ежегодный список самых надёжных автомобилей до пяти лет по результатам опроса пользователей. Рейтинг составлен на основе почти 22 тысяч ответов респондентов, которые позволили структурировать данные по 32 брендам и 178 моделям.

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Рейтинг надёжности возглавил Lexus, набрав 98,3%, а самым беспроблемным авто назван гибридный кроссовер NX 450h+ выпуска 2014-2021 годов. Также высокую оценку получили обычный Lexus NX, субкомпактный UX.

На втором месте - Toyota (97,4%) и Yaris 2011-2020 годов. Неплохо себя в процессе эксплуатации также показывает более свежий "Ярис", Yaris Cross и Toyota RAV4.

Третья строчка - у Mini (97,2%), лидерство которому обеспечили Clubman производства от 2015 года, Mini Electric и Mini Convertible.

Suzuki набирает 96,9% в рейтинге надёжности What Car?, а самые надёжные модели: Vitara, Swift и Ignis. На пятом месте списка - Mitsubishi (96,2%) и Outlander PHEV.

Также в десятку вошли: Honda (95,9%), Hyundai (94,3%), Kia (93,8%), Volvo (93,7%) и Tesla (93,6%).

На последних трёх строчках расположились Vauxhall (Opel), Alfa Romeo и замкнул рейтинг бренд Cupra, принадлежащий Seat.