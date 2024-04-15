Вспоминаем мощнейшие автомобили нулевых

Мы уже устраивали для вас увлекательную экскурсию по самым мощным машинам восьмидесятых и девяностых годов. На очереди следующая декада, время упорного и неумолимого движения к четырехзначным числам мощности. Для обзора выбраны десять выдающихся автомобилей — в основном эксклюзивные мелкосерийные и построенные мастерами тюнинговых дел для эстетов и гурманов. Это не единственные представители клуба сильнейших, но заслуживающие внимания в самую первую очередь.

© Motor.ru

О самых мощных машинах предыдущих десятилетий мы уже рассказывали. Здесь герои восьмидесятых, а здесь монстры девяностых. Ну а мы врываемся в 2000-е или нулевые, кому как больше нравится.

Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series

Открывать хит-парад мог бы Lamborghini Murcielago LP670-4 SuperVeloce — 670-сильный, облегченный на центнер и способный выжимать свыше 340 км/ч. Мы же решили пустить вперед не признанного авторитета, а менее очевидный Mercedes-Benz. Стандартный SL65 AMG обращает на себя внимание разве что баритоном выхлопа шестилитрового V12 с двумя турбокомпрессорами. Black Series шагнул заметно дальше. Он — порядком уставший от рутинных променадов по автобанам и бульварам бунтарь.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Начнем с того, что теперь это никакой не родстер — крыша Black Series стационарная. Расширенный кузов вылеплен из углепластика. Эти и другие меры позволили снизить массу на целых 250 кг! Двигатель форсирован с 612 до 670 л.с., хотя гораздо сильнее впечатляют 1000 Нм при 2200–4200 об/мин. С такой дурью AMG набирает сотню за 3,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 320 км/ч. Особую честь «Мерседесу» делает регулируемая подвеска и система курсовой устойчивости со спортивным режимом.

Pagani Zonda R

Краткий экскурс в бестиарий Горацио Пагани. Первая среднемоторная Zonda C12 вышла с шестилитровым атмосферным Mercedes-Benz V12 M120 (408 л.с.). C12 S разжилась 550-сильной модификацией AMG объемом 7,0 литров, а Zonda F достался «семь и три» (до 650 л.с.). Версия Cinque на 20 кг легче и на 28 л.с. сильнее. Спринт до 100 км/ч при идеальных условиях укладывается в 3,4 секунды. Еще есть грозная R, и она оставляет позади даже «цинковую» Zonda.

© Pagani

Zonda R выпущена в количестве 15 штук и предназначена для гоночных трасс. Вроде бы не совсем честно ставить в один ряд с дорожными автомобилями специализированного track ready монстра. Но мы говорим о крутейших, и очень не хотелось бы выкидывать из этой песни слова.

© Pagani

© Pagani

© Pagani

Zonda R — это не только 750-сильный шестилитровый V12 от гоночного Mercedes-Benz CLK GTR с сухим картером и стоящая поперек «секвенталка-шестиступка» Xtrac. Pagani ни в чем себя не ограничивала. Скажем больше: в конструкции используется лишь 10 процентов компонентов Zonda F! Колесная база увеличена на 47 мм, длина на 394 мм, колея — на 50 мм. Подрамники и подвеска на двойных поперечных рычагах и с регулируемыми амортизаторами Öhlins создана заново, а переосмысленное аэродинамическое оперение генерирует прижимную силу даже в медленных поворотах. Магниевые колесные диски крепятся центральной гайкой.

Ruf CTR3

Супермашины марки Ruf, которая имеет статус автопроизводителя, засветились в наших обзорах 80–90-х годов. В 2000-х немцы тоже как следует оттянулись. Если CTR и CTR2 так или иначе отталкивались от заводских 911, то третья итерация представляет собой оригинальный суперкар. Заточенный под ультравысокие скорости кузов а-ля Porsche Cayman (987) — красивая ширма и мастерская иллюзия. С серийным прообразом его объединяет разве что среднемоторная компоновка и задний привод. Все еще не верите? Смотрите: CTR 3 длиннее, шире и ниже «Каймана», а расстояние между осями больше. Наружные панели карбон-кевларовые. Исключение — двери и крышка багажника из алюминия.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Внутри, очевидно, комбинация части платформы Cayman и пространственной рамы. Водителя и пассажира защищает каркас безопасности и брусья в дверях. Поршевская оппозитная «шестерка» объемом 3,7 литра с двумя турбонагнетателями «раздута» до 777 л.с. и 980 Нм. Ruf снаряженной массой 1400 кг летает словно реактивная бабочка — вплоть до 380 км/ч.

Ultima GTR720

Великобритания славится маленькими инжиниринговыми фирмами, которые занимаются бескомпромиссной техникой с гоночной ДНК. Иногда получается круто и неожиданно. Например, Ultima Sports Ltd — какое, однако, говорящее название! — известна свирепым GTR. Не правда ли, смахивает на отпрыска ле-мановского болида?

© Ultima

Ожидаете увидеть и услышать высокооборотный хайтековый V12 по соседству с пространственной рамой? Как бы не так! Разработчики остановились на простых и сравнительно доступных V-образных «восьмерках» из США. В случае с GTR720 это форсированный до 730 метрических сил (720 британских brake horsepower) агрегат Chevrolet. Отдачу стоит рассматривать в привязке к снаряженной массе менее тонны — по энерговооруженности купе опережает Ferrari Enzo и Bugatti Veyron! Динамика не просто ошеломляющая, она рекордная. GTR под управлением директора компании Ричарда Марлоу выполнил цикл «0–161–0» за 9,4 секунды.

© Ultima

© Ultima

© Ultima

Расшифруем: до 97 км/ч (60 миль/ч) за 2,6 секунды и до 161 км/ч (100 миль/ч) за 5,3 секунды. Еще 3,6 секунды на замедление до полной остановки. Шах и мат, конкуренты с мировым именем!

Saleen S7 Twin Turbo

Ателье Стива Салина начинало с тюнинга Ford. В один прекрасный момент амбиции взяли верх, и на свет появился S7 с фордовским нижневальным V8 объемом 7,0 литров позади кабины. Это отнюдь не плохонькая альтернатива какому-нибудь Ferrari, а самобытная модель с карбоновым кузовом и серьезным потенциалом — 558 л.с. и ломовыми 712 Нм. С ней точно не соскучишься!

© Saleen

Жалобы испытателей издания Car and Driver на жесткую подвеску сменились восторгами после прохватов по гоночной трассе. Saleen доказала, что смыслит в скорости. Но этого ей было мало. И тогда родился S7 Twin Turbo. К олдскульному 16-клапаннику прикрутили два турбонагнетателя Garrett низкого давления (0,41 бар). Итог — 760 л.с. и 949 Нм. Под это сумасшествие во плоти пришлось скорректировать оперение и увеличить прижимную силу на 60 процентов. Коробка передач шестиступенчатая механическая, стабильность «лончей» зависит от мастерства водителя.

© Saleen

© Saleen

© Saleen

На тестах Car and Driver суперкар ускорялся в лучшем случае за 3,4 секунды и прожигал «квотер» за 10,9 секунды. Это не предел: журналисты признали, что Twin Turbo способен выйти из трех секунд, надо лишь найти покрытие с более высокими сцепными свойствами. Эти же расчетные характеристики подтверждает Салин.

Ferrari FXX/FXX Evoluzione

Как ублажить своих верных, готовых на любой кипиш клиентов и заодно продвинуться в гоночной программе? В Ferrari придумали идеальный рецепт: построить трековый вариант из дорожной Enzo и посадить за руль желающих почувствовать себя Шумахером.

© Ferrari

Только послушайте, каким сладкими обещаниями итальянцы завлекали петролхедов: «Ferrari FXX — самый продвинутый GT, когда-либо созданный в Маранелло, и его миссия — привлечь самых ценных клиентов Ferrari в качестве настоящих тест-пилотов «Гарцующих жеребцов». Богатство собранных в ходе этой особой программы данных и опыта будет исключительно важным. Отзывы высококлассных клиентов-испытателей из числа любителей сравнят и дополнят предложениями Михаэля Шумахера, Рубенса Баррикелло и профессиональных штатных испытателей Ferrari».

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

Enzo весьма совершенен, что не помешало сделать его производную злее. V12 увеличен с 6,0 до 6,3 литров, форсирован с 660 до 800 л.с. и выходит на пик при 8500 об/мин. Шестиступенчатый «робот» щелкает передачи в пределах 100 миллисекунд, почти как на болидах Формулы 1. К асфальту машина буквально приклеивается, grazie проработанному кузову и сликам Bridgestone на 19-дюймовых колесных дисках.

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

Следующим стал FXX Evoluzione. Параметры силовой установки — 860 л.с. при 9500 об/мин и переключение передач за 60 миллисекунд — это магия и колдовство! Геометрия передней подвески новая, уменьшающая износ шин. Улучшена аэродинамика. В части вспомогательного электрооборудования отмечен прогресс — противобуксовочный комплекс с не менее чем девятью настройками. Контроль «нервной системы» позволяет делать характер гибким — подстраивать под специфику гоночных трасс, дабы выжать из шасси максимум и снизить истирание покрышек. Перфекционизм в цифрах выглядит так: 1 минута 16 секунд на родном для «Феррари» автодроме Fiorano. Для сравнения, FXX медленнее на 0,20 секунды.

Bugatti Veyron 16.4

Перезапуск «Бугатти» и вход в мир четырехзначных сил — одни из главных событий нулевых. Напомним предысторию. В конце восьмидесятых бренд воскрес неимоверными стараниями энтузиаста и предпринимателя Романо Артиоли. За последующие десять лет произошло многое — триумф, упадок и приобретение концерном Volkswagen прав на Bugatti.

© Bugatti

Надо сказать, Артиоли постарался на славу! EB110 GT и EB110 Super Sport — нечто инопланетное. Шутка ли, компактный 3,5-литровый V12 с четырьмя (!) турбокомпрессорами, шасси с полным приводом… К суперкарам приложили руку лучшие люди. В первую очередь, автор Ferrari F40 Никола Матерацци. Фольксвагеновцы не имели морального права выкатить нечто заурядное, учитывая мощнейший бэкграунд. Но они явно прыгнули выше головы. Veyron — достойный наследник EB110. Его необычный дизайн и поразительная начинка являлись апофеозом интеллектуальной мощи концерна.

© Bugatti

На излете XX века Bugatti размышляла о моторе W18 — такой применялся на концептах EB118, EB218 и 18/4 Veyron, предвестнике одноименной легенды. Серийный «Вейрон» в этом плане поскромнее. У него W16 объемом 8,0 литров с четырьмя турбокомпрессорами (1001 л.с.). Тяга распределяется на четыре колеса через семиступенчатый преселективный «робот» с двумя сцеплениями.

© Bugatti

Через пять лет дебютировал Veyron 16.4 Super Sport. Мощность достигла 1200 л.с., а крутящий момент вырос с 1250 до 1500 Нм. Гиперкар установил мировой серийный рекорд — вписал в историю средние 431,072 км/ч из двух заездов в противоположные стороны. На товарном Super Sport выжать столько же не удастся. Ограничитель обрывает полет на 415 км/ч.

Koenigsegg CCXR

Шведский маэстро Кристиан фон Кенигсегг и его коллеги — те еще маньяки. Не подумайте ничего плохого, мы восхищаемся результатами их праведных трудов! Например, 2300-сильным гибридным Gemera. За последние годы Koenigsegg вывела в свет немало крутых новинок. В их тени находятся ранние, хорошенько «дававшие по мозгам» проекты. Например, предки линейки Agera на общей платформе и с 4,7-литровым V8 на основе Ford Modular с двумя суперчарджерами.

© Koenigsegg

Каждый последующий гиперкар становился сильнее и приближался к заветным 400 км/ч. Праздник жизни начал 664-сильный CC8S, следом инициативу подхватили CCR и CCX (по 817 л.с. на каждого). Вершина эволюции — CCXR мощностью до 1032 л.с. Секрет богатырской силы заключается в том числе в способности переваривать топливо E85, смесь этанола и бензина. А еще оцените аэродинамику: при 250 км/ч на Koenigsegg действуют 350 кг прижимной силы.

© Koenigsegg

© Koenigsegg

Этот раунд в вечной борьбе с Bugatti шведы вряд ли выиграли, но удар нанесли серьезный и громко заявили о себе! С места до 100 км/ч CCXR ускоряется за 3,1 секунды, двести набирает за 8,9 секунды, расчетная максималка превышает 400 км/ч.

Zenvo ST1

Дания славится конструкторами Lego, сказками Андерсена и хюгге — термином, который буквально означает уют. Что-то вроде какао при свечах, завернувшись в плед. Для нас скандинавская страна — это Kleemann (тюнинг Mercedes-Benz), девятикратный чемпион «24 часов Ле-Мана» Том Кристенсен и марка Zenvo Automotive. Она основана в 2007 году двумя страстными автоэнтузиастами Джеспером Дженсеном и Троэльсом Воллертсеном. Несколько лет спустя Zenvo представила безумную среднемоторную «игрушку».

© Zenvo

© Zenvo

© Zenvo

Главная особенность ST1 — V-образная «восьмерка» объемом 6,8 литра с механическим нагнетателем и турбокомпрессором. Отдачу (1104 л.с. и 1430 Нм) можно существенно ограничивать посредством системы выбора режимов движения. В полносильной настройке Race автомобиль свирепствует по полной программе. При этом в Wet (для мокрого покрытия) доступны только 650 л.с., а в Sport — 850 л.с. Коробка передач Zenvo семиступенчатая роботизированная, привод задний. Со всеми ведущими колесами и современным преселективным «роботом» Zenvo был бы шустрее. Хотя… Разве кто-то пожалуется на три секунды до сотни и ограниченные электроникой 375 км/ч?

9FF GT9-R

Одна из ведущих немецких фирм по тюнингу Porsche попала в наш обзор совершенно заслуженно. Ее гиперкар — это по сути самостоятельная модель с массой отличий от серийного 911 GT3 (997), который выступал в роли отправной точки. Кузов изготовлен заново из углепластика — расширен, удлинен и занижен. Компоновка не заднемоторная, а среднемоторная ради оптимизации развесовки. Шестицилиндровый «оппозит» объемом 3,6 литра модифицирован, усилен, снабжен двумя турбонагнетателями и развивает 750 л.с. И это уровень «лайт».

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Экстремальный GT9-R задуман для рекорда скорости. Как утверждают англоязычные источники, он никогда не тестировался для покорения высот Bugatti. Жаль, потенциал машины чудовищный — четырехлитровый двигатель раскачан до 1136 л.с. Разгон до 100 км/ч — 2,9 секунды, до 300 км/ч — в пределах 16 секунд. Максимальная скорость — 414 км/ч. Построено 20 штук.