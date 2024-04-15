Усечённые полисы каско стали сверхпопулярными

Такие страховки имеют ограниченное покрытие, но и обходятся значительно дешевле. Специалисты связали популярность усечённых полисов с позицией банков: клиентам идут навстречу и предлагают мини-каско с ограниченным покрытием.

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Об активизации рынка усечённых полисов каско в России сообщила газета «Коммерсантъ». По данным источника, ЦБ собирается дополнительно простимулировать мини-каско, поскольку именно такие страховки сейчас наиболее популярны. Крупные страховщики ожидают продолжения роста продаж. Это следует из данных, полученных от самих страховщиков.

Полисы мини-каско покрывают либо угон, либо причинение ущерба. Прочие риски в них не включаются. Средняя стоимость усечённого каско оценивается сервисом «Банки.ру» в 13 тыс. рублей, в то время как полного – в 51,7 тыс. рублей.

В «Совкомбанк страховании» зафиксировали увеличение продаж полисов мини-каско по итогам 2023 года на 15%. В «Росгосстрахе» отметили, что в IV квартале 2023 года было продано больше усечённых полисов каско, чем в I квартале, на 21%. В ВСК заявили о росте на 60% по итогам 2023 года.

Специалисты Российского союза автостраховщиков (РСА) заявили и росте рынка усечённого каско в количественном выражении с 4,7 млн до 6,6 млн, а страховой суммы – примерно на 10%. Средняя стоимость полиса упала с 25,6 тыс. до 20,5 тыс. рублей.

Рост спроса на усечённые полисы каско зафиксировала глава Банка России Эльвира Набиуллина: «Можно подумать, как стимулировать приобретение полиса каско, который уже страхует такие риски. Мы видим, что страховщики начали предлагать недорогой продукт… спрос на такие полисы есть».

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