Россияне рассказали, о каких опциях в автомобилях они мечтают

За дополнительные функции граждане готовы доплачивать. Суммы доплаты достигают нескольких сотен тысяч. 22% опрошенных интересуются функцией трансформации машины в лодку для поездок по воде, а 13% – солнечными панелями.

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Результатами исследования поделилась с редакцией Quto пресс-служба СК «Росгосстрах». В ходе опроса выяснилось, что 63% респондентов готовы отдать дополнительные средства за наличие в автомобиле нужных им функций.

«Зимний пакет» (обогревы сидений, руля, стекла и зеркал) считают важной опцией 39% опрошенных, подушки безопасности – 30%, системы антиблокировки колёс – 27%. Наличие климат-контроля необходимо 18% граждан, системы ESP – 16%, автозапуска – 14%, камеры заднего вида – 13%, бесконтактного доступа – 10%, парктроника – 10%, системы экстренного торможения – 7%. На дополнительные опции могут позволить себе потратить до 100 тысяч рублей 15% респондентов, от 100 до 300 тысяч – 40%, от 300 до 500 тысяч – 25%, от 500 до 700 тысяч – 15%, а от 700 тысяч до 1 млн – 3%. Только 2% готовы заплатить ещё больше.

Наиболее желанными опциями (некоторых из которых пока не предлагают в принципе) стали дистанционный запуск двигателя (28%), функция трансформации машины в лодку для поездок по воде (22%) и функция распознавание хозяина (22%). Также респонденты считают привлекательными доводчики дверей (18%), опцию полёта (17%), автоматический паркинг (16%), автопилот (16%), систему самостоятельной мойки автомобиля (14%), солнечную батарею (13%) и автоматическое изменение цвета (9%).

Опрос проводился среди 1 236 граждан РФ в возрасте более 18 лет во всех федеральных округах России.

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