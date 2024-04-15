На фоне снижения стоимости автомобиля "Москвич 3" дилеры зафиксировали многократный рост спроса на данную модель. Об этом "Российской газете" рассказал директор "Авилон Москвич" Дмитрий Макарычев.

"В настоящий момент производитель продолжает удерживать заданный уровень цены, что положительно отражается на продажах: контракты и выдачи увеличились в несколько раз. Сейчас покупатели активнее всего интересуются версиями "Стандарт" и "Стандарт плюс". Версия "Комфорт" также пользуется хорошим спросом. Выбор в ее пользу совершают и те клиенты, кто изначально рассматривал к покупке базовые модификации автомобиля "Москвич 3", - отметил Макарычев.

Ранее, напомним, "Москвич" объявил о больших скидках на машины 2023 года выпуска, а также пересмотрел ценовую политику, предложив кроссовер "Москвич 3" по приятным ценам.

Так, 1 655 000 рублей надо отдать за начальную версию "Комфорт" со 136-сильным турбомотором и МКПП, 1 725 000 рублей стоит модель с вариатором. Цены на "Комфорт Плюс" с аналогичными силовыми агрегатами - 1 665 000 и 1 735 000 рублей. Топовая комплектация "Комфорт" (только вариатор) оценена в 1 865 000 рублей.

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При этом ранее за "Москвич 3" просили от 2 200 000 рублей.

Также были объявлены цены на "Москвич 6" нового модельного года. Если лифтбек 2023 года выпуска оценили в 2 136 000 рублей, то машину 2024 года - в 2 200 000 рублей. Разница составила всего 64 тысячи рублей.

Версия "Бизнес" обойдется в 2 400 000 рублей (2 336 000 рублей за седан 2023 года выпуска).