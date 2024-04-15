Найдена "капсула времени" ГАЗ-3110 "Волга" по цене Lada Vesta

На "Авто.ру" была найдена "Волга" 2003 года выпуска гаражного хранения с минимальным пробегом - всего 2700 км.

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По заверениям владельца автомобиль простоял 20 лет в сухом гараже, но не уточняется, проводился ли периодический запуск двигателя с целью предотвратить закоксовку. Мотор, к слову, стандартный - 81-сильный атмосферник 2,5 литра. Агрегатирован механической коробкой передач.

"Волга" выкрашена в цвет "Циклон" (голубой металлик), установлены брызговики, подкрылки. Никаких опций комфорта, включая электростеклоподъёмники, у седана нет. Как и магнитолы, а за развлечение в дороге отвечает простенький радиоприёмник.

Внешне автомобиль действительно выглядит новым, подкапотное пространство тоже сверкает, хромированные элементы не потускнели со временем. В багажнике - новая запаска, домкрат.

Машина находится в Амурской области, владелец выставил цену новой Lada Vesta - 1,25 млн рублей, но отметил, что разумный торг допустим.