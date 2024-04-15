В ходе агрессивной экспансии на российский рынок многие китайские автобренды заходят в традиционные для LADA сегменты и «пробивают» планку утильсбора превосходящими его в размере скидками. На это еще в марте пожаловался в СМИ президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Многие китайские бренды, осуществляя, я бы сказал, агрессивную экспансию на российский рынок, начинают «пробивать» планку утильсбора и заходить на традиционные рынки — в фокус-группы, для которых выпускается продукция из наших моделей. Прежде всего, это автомобиль LADA Vesta», — сказал Максим Соколов.

По словам главы «АвтоВАЗа», китайские автопроизводители предоставляют россиянам скидки, в 2-3 раза превосходящие размер утильсбора, стимулируя тем самым к приобретению своих машин и усиливая конкуренцию с «Ладой».

Так, если взять для примера последнюю новинку «АвтоВАЗа» — LADA Vesta с автоматической трансмиссией (вариатором) и модернизированным 122-сильным двигателем 1.8 Evo, то в конкуренты к ней можно смело записывать компактные китайские кроссоверы: Geely Coolray стоимостью 2,29 млн рублей, Chery Tiggo 4 Pro за 2,22 млн рублей и Haval Jolion за 2,3 млн рублей. Дилеры часто продают их со скидками, оттягивая на себя спрос, отмечает «Лента.ру».

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По мнению автоэксперта Максима Пастушенко, когда речь заходит о цене около 2 млн рублей, разница в 100-200 тыс. рублей перестает быть критичной.

«За эти деньги можно приобрести китайский кроссовер, пусть даже базовой комплектации, но с автоматической коробкой передач. И восприятие людей, конечно, отличается — покупаешь ты седан или покупаешь пусть даже переднеприводный, но кроссовер. К тому же он намного лучше укомплектован», — отметил Максим Пастушенко.

Другое дело — LADA Granta. В силу доступной цены (от 700 тыс. рублей — прим.) «АвтоВАЗу» можно даже не думать о конкурентах в ее сегменте, считает независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев.

В любом случае, даже несмотря на усилившуюся конкуренцию со стороны «китайцев», продажи новых LADA в России в последнее время растут: например, в январе они увеличились на 19,3% и составили 20 835 штук. По словам вице-президента компании по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина, «АвтоВАЗ» начал год лучше двух предыдущих, а всего до декабря концерн планирует продать около 450 тыс. своих машин.