Эксперт "За рулем" Александр Виноградов провел анализ и назвал лучше семейные автомобили за 800 тысяч рублей.

Так, за эти деньги, по его словам, можно найти неплохой Lada Largus 2018-2019 годов выпуска. Под капотом будет вазовский движок, но за его надежность не стоит переживать. У 8-клапанного мотора лучше сразу поменять водяной насос, советует специалист. Что касается механической коробки, то с ней никаких проблем нет. Из других плюсов - крепкая подвеска и наличие всех запчастей в любом регионе страны.

Далее идет Skoda Octavia второго поколения, которая славится своим огромным багажником и вместительным салоном. Как отмечает Виноградов, лучше остановить свой выбор на моторе 1,6 литра (102 л.с.). Хоть динамика и не будет выдающейся, зато не возникнет проблем с надежностью. После покупки стоит сразу же поменять ремень ГРМ, иначе при его обрыве погнет клапана.

Самые надежные коробки - это механическая и шестиступенчатый автомат Aisin. Эксперт советует избегать турбомоторы и DSG.

Еще один хороший вариант за 800 тысяч рублей - Chevrolet Cruze, под капотом которого проверенные временем атмосферники Ecotec объемом 1,6 и 1,8 литра. Но есть и проблемы - стрекотание шестерен фазовращателей. Лечится это либо заменой электромагнитных клапанов, либо заменой самих шестерен. Виноградов также предлагает избегать турбомоторы. Что касается коробок, то при покупке автомобиля сразу нужно посмотреть ее на предмет течей. "Автомат" чувствителен к качеству масла, а потом его надо менять каждые 40 тысяч км.

Ну и любой рейтинг не обходится без японцев. Можно рассмотреть к покупке Toyota Avensis 2008 года выпуска. По словам эксперта, модель надежная и вместительная. Выбор стоит остановить на атмосфернике 2,4 литра (163 л.с.), а вот версий с двигателем 1,8 литра лучше избегать. Масляный жор у агрегата на 2,4 литра может появиться только после 220-250 тысяч км. А так мотор знаменит живучестью.

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Лучше выбор сделать в пользу пятиступенчатого автомата, механику не стоит покупать, так как после 150 тысяч км появляются затруднения с включением нечетных передач. Замена сцепления лишь временно решает эту проблему. Ну и по ходовой больших проблем не бывает.