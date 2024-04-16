Эксперт определил самую надежную Skoda Octavia с пробегом

Эксперт "За рулём" Александр Виноградов уверен, что купить хороший автомобиль на вторичном рынке до миллиона рублей всё ещё посильная задача. Один из таких вариантов - Skoda Octavia. Специалист дал несколько советов, на что при выборе обратить особое внимание.

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Оптимальным вариантов эксперт "ЗР" называет версии с атмосферником BSE 1.6 мощностью 102 л.с. После покупки лучше в любом случае поменять ремень ГРМ, чтобы не рисковать клапанами в случае обрыва.

"Остальных двигателей, в том числе и турбомоторов поколения ЕА111, лучше избегать, хотя динамика у них куда веселее. Самые надежные коробки - это механическая и шестиступенчатый автомат Aisin TF-60SN. Робот DSG встречается только с турбомоторами", - говорит Виноградов.

Что касается ходовой части, то на 100-120 тысячах умирают втулки и стойки стабилизатора, чуть дольше остаются в строю ступичные подшипники и передние шаровые опоры.

Ранее "РГ" публиковала список надёжных авто на "вторичке" за 800 тысяч рублей.