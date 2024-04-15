Эксперт рассказал, когда нужно покупать новые шины взамен старых

Как напомнил Николай Погуляев, руководитель сети автосервисов FIT SERVICE, глубина протектора должна быть минимум 1,6 мм — это требование ПДД, Однако специалист рекомендует приобрести новый комплект покрышек заранее. Ведь, когда глубина протектора опускается ниже 3 мм, ухудшается сцепление. Машиной становится сложнее управлять, что увеличивает риск аварии.

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«Если вы собираетесь использовать резину несколько сезонов, обязательно проверьте её на наличие повреждений, таких как микротрещины или значительные деформаци», — рассказал изданию Naavtotrasse.ru Николай Погуляев, собственник и руководитель автосервисов FIT SERVICE.

Кроме того, эксперт порекомендовал осуществлять регулярную перестановку шин, поддерживать рекомендуемое давление, плюс выполнять балансировку перед началом нового сезона. Старые покрышки нужно менять на новые: идеальный период хранения летних шин не должен превышать 5 лет.

А ещё российским водителям объяснили, как правильно хранить зимние шины. Так, директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий пояснил, почему это действительно важно. Шины могут деформироваться и, соответственно, прийти в негодность.