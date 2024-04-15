Компания «Нео Карс» опровергла возможность продажи залоговых машин

Ранее в Сети распространилась информация о том, что дилер передал российским покупателям около 100 люксовых китайских автомобилей, оказавшихся в залоге по требованию компании-экспортёра. В редакцию Quto поступило опровержение от дилера.

Сведения о продажах компанией «Нео Карс» машин, находящихся в залоге, распространили «Известия». Ниже мы публикуем официальное опровержение, поступившее в редакцию.

«9 апреля была опубликована статья, обвиняющая компанию «Нео Карс» в продаже премиальных китайских автомобилей, которые находятся в залоге у компании-экспортёра.

Этот тезис не соответствует действительности: ни в одном из договоров поставки, существующих у компании «Нео Карс» с различными поставщиками из Китая, нет пункта о залоге – автомобили передаются российской стороне только после полной оплаты транспортных средств.

В результате информационной кампании китайского поставщика, основанной на недостоверном тезисе о продаже залоговых автомобилей, совокупный финансовый ущерб российского автодилера «Нео Карс» на сегодняшний день составляет около 400 миллионов рублей.

Что же происходит на самом деле?

«Нео Карс» работает с китайскими поставщиками с 2021 года. Ни у одного из них нет финансовых или репутационных претензий к компании.

С Biuloo «Нео Карс» работает 1 год.

За это время было поставлено около 300 электромобилей, все платежи за которые проводились своевременно.

А вот поставки оплаченных автомобилей со стороны Biuloo задерживались до 3 месяцев, хотя согласованный сторонами порядок отгрузки, согласно пункту 6.2 договора купли-продажи предполагает срок доставки от 40 до 52 календарных дней.

Так, например, 106 автомобилей, предоплаченных компанией «Нео Карс» в период с июля по ноябрь 2023 года, прибыли в место доставки только во второй половине января 2024 года.

Все вопросы, связанные с задержками поставок, решались за счёт компании «Нео Карс». На сегодняшний день нет ни одного судебного разбирательства, связанного с несвоевременным исполнением финансовых обязательств компанией перед покупателями в России.

С 14 декабря 2023 года китайские банки-корреспонденты, через которые проходили расчёты с Biuloo, стали серьёзно задерживать платежи, срок их обработки увеличился до 30–45 дней.

«Нео Карс» неоднократно пыталась решить этот вопрос через банки-отправители. Уведомлением 25-01-09/2230 от 18.01.24 «Альфа Банк» подтвердил, что проблема зачисления денежных средств на счета получателя возникла на стороне китайских банков-корреспондентов. И решить эту проблему могла только компания Biuloo, направив запросы в китайские банки. Чего Biuloo не делала, а просто задерживала отправку уже оплаченных автомобилей.

В результате этих задержек, некоторые клиенты расторгли договоры купли-продажи, другие потребовали компенсацию за продление сроков поставки.

Несмотря на исполнение своих обязательств компанией «Нео Карс», 29 марта 2024 года без уведомлений с китайской стороны происходит регистрация залога в отношении предоплаченных автомобилей.

При этом ни одной официальной претензии или требования от Biuloo в «Нео Карс» не поступало. Ситуация с автомобилями, попавшими в залоговый реестр, на сегодняшний день такая: 10 автомобилей уже исключены оттуда на этой неделе, и ещё 82 будут исключены в ближайшее время в связи с отсутствием правовых оснований для возникновения залога.

В соответствии с п.4.1 договора купли-продажи «Нео Карс» гарантирует покупателям отсутствие залогового обременения, в противном случае потребитель имеет право вернуть автомобиль и его полную стоимость.

Директор Builu Ли Шучин всячески препятствует восстановлению партнёрских отношений: изменяет условия контрактов в одностороннем порядке, препятствует отправке из Китая предоплаченных автомобилей, а также требует передать управление финансовыми счетами компании.

Это беспрецедентное давление со стороны китайских партнёров не только негативно отразилось на финансовом и репутационном положении компании «Нео Карс», но и создало ситуацию, когда недобросовестные действия компании-экспортёра вышли за рамки правового поля.

«Нео Карс» продолжает исполнять финансовые обязательства как перед потребителями, так и перед поставщиками, хотя Biuloo по-прежнему нарушает условия заключенных контрактов.

Все новые заказы клиентов «Нео Карс» проходят через других китайских поставщиков, проверенных за 3 года работы, что исключает риски, связанные со сроками будущих поставок.

С 1 апреля 2024 года «Нео Карс», чтобы исключить ситуации, аналогичные кейсу с Biuloo, предлагает покупателю заключить прямой договор с проверенной экспортной компанией в Китае, так как это является единственным максимально прозрачным способом импорта в Россию китайских электромобилей и последовательных гибридов.

«Нео Карс» продаёт автомобили марок Lixiang, Zeekr, Lotus, Yangwang и других китайских брендов, официально не представленных в России, с официальной гарантией «Нео Карс»: с договором на гарантийный ремонт и обслуживание, сервисной книжкой и полной защитой потребителя в соответствии с действующим законодательством».