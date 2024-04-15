Tesla поборется за лидерство на рынке электромобилей с пробегом в РФ

Эксперты "Авито Авто" проанализировали спрос на электрокары за первый квартал 2024 года. Как рассказали аналитики "Российской газете", лидируют по доле спроса среди авто с пробегом китайские машины. Однако спрос на Tesla показывает позитивную динамику, что позволяет марке удерживать второе место. На рынке новых электромобилей впервые в тройку лидеров по спросу вошла модель Rolls-Royce.

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В первом квартале 2024 года лидером по спросу среди марок в сегменте электрокаров с пробегом стала китайская Zeekr, на автомобили которой пришлось 39% от всего спроса. За квартал спрос на электрокары Zeekr вырос на 42,2%, а за год - в 22 раза.

Tesla, находящаяся на втором месте, в первом квартале получила долю в 15,6%. Год к году спрос на электромобили с пробегом этой марки стабилен, а за квартал показал внушительный рост - на 16,7%, что также явилось вторым показателем по динамике среди марок.

На третьем месте по доле в спросе - электрокары с пробегом Nissan с 10,1%. Однако спрос на автомобили этой марки год к году снизился на 33,4%, а за квартал - на 25,2%.

Также в топ-5 марок по доле в спросе вошли немецкий Volkswagen (5,7%) и китайский Avatr (3,9%). Последний демонстрирует внушительную динамику год к году: спрос вырос в 6 раз, за квартал показатели менее значительные - 11,4%.

Средняя цена на электрокары с пробегом за квартал упала на 5,5%, а год к году выросла на 43,2%. Из топ-5 марок наиболее заметно растет цена на Nissan: на 27,9% год к году и на 6,6% за квартал. Цены же на две лидирующие марки стабильны: колебания цены находятся в пределах 5%.

В топ-10 моделей электрокаров с пробегом вошли сразу четыре представителя китайской марки Zeekr: купе-универсал 001, внедорожник X, минивэн 009 и седан 007, т.е. вся линейка производителя.

Tesla в топ-10 представлена тремя моделями: седаном Model 3, полноразмерным SUV Model Y и лифтбеком Model S. Наиболее динамично растет спрос на Model S второго рестайлинга первого поколения - более чем в два раза год к году. Другие модели электрокаров Tesla после рестайлинга также растут в спросе. К примеру, Model X, не вошедшая в топ-10, также демонстрирует двукратный рост спроса год к году на электрокары после первого рестайлинга (2021-2024).

Спрос на новые электрокары за год вырос на 112,3% при средней цене автомобиля 5 800 000 рублей. Лидером среди марок в этом сегменте стала Zeekr со средней1 ценой 6 990 000 – на долю этого бренда пришлось 32,7% спроса. В топ-5 по спросу также вошли Rolls-Royce, Volkswagen, HiPhi (выпускается премиальным подразделением китайской компании Human Horizons) и Avatr.