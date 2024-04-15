Peugeot показал неизвестный ранее прототип 208 Cabriolet

Отмененные автомобильные проекты обладают определенным очарованием и часто представляют собой прототипы в натуральную величину, которые годами оставались скрытыми за закрытыми дверями. Так обстоит дело с кабриолетом Peugeot 208, который был неизвестен общественности до недавнего времени.

Уникальный прототип был впервые показан в Musée De L’Aventure Peugeot в Сошо, Франция. Разработка проекта «А97» началась в 2007 году, за пять лет до дебюта оригинального хэтчбека Peugeot 208, который появился в 2012 году.

В отличие от своих предшественников, 206 CC и 207 CC, которые имели складную жесткую крышу, кабриолет Peugeot 208 был призван вернуть вариант с мягким верхом: он был более компактным, лёгким и дешёвым.

А ещё мягкий верх давал определённое преимущество с точки зрения дизайна, обеспечивая более сбалансированные пропорции. Это также дало бы больше места для головы и коленей задних пассажиров, что сделало бы салон менее тесным.

Сообщается, что механизм крыши был разработан австрийской компанией Magna Steyr, которая отвечала за производство Peugeot RCZ. Красная брезентовая крыша прототипа отлично сочеталась с кожаным салоном, имела стеклянное окно и встроенный третий стоп-сигнал.

Остальная часть кузова, похоже, во многом аналогична трехдверному хэтчбеку, что еще больше снижало затраты на разработку. Помимо отсутствия крыши и безрамных окон, прототип Peugeot 208 Cabriolet особую заднюю часть с массивной крышкой багажника и новым задним бампером.

Проект A97 был инициирован тремя лицами без одобрения ныне несуществующего Совета PSA. В их число входили Жан-Пьер Плуэ, который был руководителем отдела дизайна в PSA Group (ныне руководитель отдела дизайна в Lancia), Жиль Видаль, который занимал должность руководителя отдела дизайна в Peugeot (ныне руководитель отдела дизайна в Renault), и Ксавье Пежо, руководитель маркетинга (сейчас вице-президент по коммерческим автомобилям в Stellantis).

Проект не был реализован из-за «реструктуризации и рационализации, проведенной в то время группой PSA». Проект был отложен в 2011 году в пользу соплатформенного DS3 Cabrio. Последний дебютировал в 2012 году, в нем использовались фиксированные стойки крыши и сдвижная брезентовая крыша. Это решение привело к значительному снижению затрат на разработку по сравнению с классическим кабриолетом.

По данным внутренних источников, производство DS3 Cabrio потребовало инвестиций в размере 50 миллионов евро, что в четыре раза меньше, чем нужно было для запуска в серию Peugeot 208 Cabriolet. Это дает огромную экономию, особенно если принять во внимание низкий потенциал продаж столь нишевой модели. На данный момент единственными представителями сегмента являются Mini Convertible и Fiat 500e Cabrio.