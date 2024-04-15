А что, если бы BMW придумал 1-серию в 80-х годах?

Идея BMW о выводе на рынок компактной 1-й серии в конце 2000-х годов с большим двигателем от 3-й серии привела к созданию одного из самых запоминающихся спортивных купе современности BMW 1M. А что, если бы BMW решила сделать то же самое намного раньше, например, в 80-е годы?

Так мог бы появиться BMW 125i, придуманный автомобильным дизайнером, известным в Сети под именем Abimelec Design. Вот что он сам говорит про проект:

«Думайте об этой 1-серии, как об автомобиле, на котором вы могли бы ездить в 1989 году, если бы вы были биржевым брокером. Вы все еще не добились успеха, но все ваши коллеги теперь ездят на новеньких E30. Ты не можешь отставать от них!»

У BMW в то время были четкие приоритеты: задний привод и минимум 6-цилиндровый двигатель на каждой модели, поэтому этот 125i мог бы получить 170-сильный мотор от модели 325.

Дизайн экстерьера является заимствованием у разных моделей той эпохи, в основном E30, Volkswagen Scirocco, Zastava Yugo и немного BMW 6-й серии (спойлер и хромированная окантовка вокруг окон). Колёсная база получилась слишком длинной для компактного хэтчбека, как и непривычно огромный капот, скрывающий 6-цилиндровый мотор.

А теперь представьте, как классно этот автомобиль смотрелся бы в виде 1M с расширенными колёсными арками и злыми бамперами?