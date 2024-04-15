За год "КамАЗ" нарастил продажи своих машин на 1,5%

В первом квартале текущего года «КамАЗ» увеличил продажи своих машин на 1,5% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Об этом говорится на сайте производителя.

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За январь – март «КамАЗ» реализовал около 8,5 тыс. грузовиков (против 8,3 тыс. машин в 2023-м).

Также автопроизводитель отметил, что в 2024-м намерен продолжить работу над увеличением объема выпуска моделей К5. За первые три месяца текущего года было реализовано 1,6 тыс. таких автомобилей. Это в 3,5 раза больше, чем в 2023-м.

«Несмотря на санкционное давление, «КамАЗ» продолжил выпуск грузовиков поколения К5 и развивает модельный ряд. Это стало возможным за счет своевременно принятых решений и реализации масштабной программы импортозамещения», — отметили в компании.

До этого во Владимирской области после серьезного ДТП возбудили уголовное дело. 2 апреля около 17:20 мск на 117-м км автомобильной дороги М-7 «Волга» в Петушинском районе столкнулись автобус и грузовая машина «КамАЗ». При этом в салоне автобуса находились 20 человек, 15 из которых получили травмы различной степени тяжести. По информации регионального министерства здравоохранения, один человек находится в тяжелом стабильном состоянии. Состояние еще четверых пострадавших оценивается как средней степени тяжести.