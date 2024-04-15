СМИ: система ОСАГО трещит по швам

По оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), в ряде регионов большинство автолюбителей не оформляют «автогражданку». Есть субъекты РФ, в которых ОСАГО оформлено лишь на 30–40% всех зарегистрированных транспортных средств.

О тревожной ситуации с системой ОСАГО в России рассказали «Известия» со ссылкой на официальные данные РСА. Российский союз автостраховщиков сообщил, что в некоторых регионах больше 60–70% водителей ездят без полисов ОСАГО. В этих же субъектах РФ регистрируется наибольшее число ДТП.

Лидером антирейтинга стала Ингушетия, где без полиса ездят 77,8% автомобилей. на второй строчке Чеченская Республика с показателем 60,7%. В Республике Северная Осетия – Алания не покупают ОСАГО 38,5% автовладельцев, а в Республике Дагестан – 34,4%. В других регионах ситуация обратная. Так в Республике Татарстан в 2023 году без ОСАГО было всего 0,9% транспорта, в Самарской области – 1,6%, а в Москве – 1,8%. В целом по стране наблюдается снижение числа незастрахованных автовладельцев из-за роста стоимости ремонта и запасных частей.

В РСА связали лидерство регионов, где водители предпочитают не оформлять ОСАГО, с лидерством в рейтинге страховых случаев.

«Вероятно, обычные автовладельцы ездят в этих регионах примерно так же, как и везде в России, с такой же примерно частотой попадая в аварии. Однако из-за того, что количество заключенных в регионе договоров ОСАГО меньше, отношение количества аварий к количеству заключенных договоров оказывается выше», – считают в союзе.

Представители РСА впервые признали ситуацию с ОСАГО в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока критической. Для местных жителей стоимость «автогражданки» чрезвычайно высока. При этом, даже если у водителя есть полис, но он стал участником ДТП, в котором у виновника нет ОСАГО, страховку он не получит. А значит, с большой вероятностью откажется от покупки полиса ОСАГО в дальнейшем.

Ранее, напомним, стало известно, что методика оценки запасных частей по ОСАГО будет изменена ЦБ. Автовладельцы при этом почти ничего не заметят.