Эксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к весне

Зима в России по праву считается самым тяжелым временем для автомобиля и всех его узлов, поэтому так важно качественно подготовить его к весне и плавному переходу в лето. Как это сделать, рассказали «Автоновостям дня» эксперты ГК «АвтоСпецЦентр».

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Прежде всего, специалисты напомнили, что один из главных этапов подготовки автомобиля к весеннему сезону – смена зимних шин на летние.

Летняя резина, по словам экспертов, обеспечивает наилучшее сцепление с асфальтом, что позволяет автомобилю лучше маневрировать и тормозить на дороге. В то же время не следует забывать и о проверке углов установки колес (развал-схождение) – эта процедура проводится на специализированном стенде.

Кроме того, стоит уделить внимание чистке колесных дисков от соли и реагентов, скопившихся на них зимой. Накопившаяся грязь может привести к дисбалансу колес, что негативно сказывается на управляемости и безопасности автомобиля, предупредили эксперты.

«Можно значительно сэкономить, выполнив эту процедуру самостоятельно с помощью специальных чистящих средств и мягких щеток. Однако нужно избегать использования жестких щеток или абразивных материалов, которые могут повредить поверхность дисков», — отметили в ГК «АвтоСпецЦентр».

Отдельным этапом подготовки автомобиля к весне должна стать проверка и замена технических жидкостей – например, тормозной жидкости и антифриза, посоветовали эксперты.

Так, проверка уровня антифриза не требует специальных инструментов, и его можно легко определить самостоятельно. На большинстве автомобилей отметки минимального (MIN) и максимального (MAX) уровня антифриза нанесены на корпусе расширительного бачка. Главное, по словам специалистов, проверять уровень только на холодном двигателе.

Что касается тормозной жидкости, то интервал ее замены определяется производителем автомобиля. Как правило, ее меняют каждые два года. Для премиальных и спортивных автомобилей рекомендуется производить замену тормозной жидкости каждые 20 000 километров, сообщили в «АвтоСпецЦентре».

Еще одной немаловажной процедурой является осмотр двигателя на наличие нагара и конденсата, что можно сделать и без посещения СТО. Вместе с тем, при их обнаружении специалисты не рекомендуют пытаться устранить проблему самостоятельно – в этом случае необходимо обратиться в автосервис. Нагар, по словам экспертов, может указывать на проблемы с подачей топлива или зажиганием, а конденсат может свидетельствовать о попадании влаги в двигатель.

Помимо прочего, нужно обязательно провести проверку заряда и уровня электролита в аккумуляторе. При необходимости следует подзарядить аккумулятор или долить дистиллированную воду до необходимого уровня. Очистить клеммы аккумулятора от окисления можно с помощью специальных средств для очистки контактов. Очистка клемм поможет обеспечить надежный контакт и предотвратить проблемы с запуском автомобиля, отметили эксперты.

Не лишним также будет провести после зимы комплексную диагностику ходовой части и системы рулевого управления автомобиля, включив в нее проверку амортизаторов и стоек, пружин, шаровых опор, рулевых тяг, наконечников рулевых тяг, тормозных колодок и дисков, а также ШРУСов. Своевременная диагностика и устранение любых обнаруженных проблем поможет обеспечить безопасную и комфортную езду, а также предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем, добавили специалисты.

Стоимость весеннего техобслуживания автомобиля обычно зависит от его марки и модели. Эксперты отметили, что в среднем замена зимних покрышек на летние обойдется в 4-8 тысяч рублей с учетом балансировки, а на замену технических жидкостей уйдет еще около 6-10 тысяч рублей. В перечень дополнительных услуг также могут входить замена салонного и воздушного фильтров и диагностика ходовой части.