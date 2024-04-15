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Этот пикап GMC Sierra думает, что он Buick GNX

В США на аукцион выставили необычный 34-летний пикап с особым обвесом Tridon STT, передняя часть которого немного напоминает Buick Grand National. Под всем этим царством стекловолокна скрывается самый обычный GMC Sierra C3500 Dually 1990 года выпуска.

Этот пикап GMC Sierra думает, что он Buick GNX
© Carakoom

В передний бампер встроены противотуманные фары. Комплект также включает другую решетку радиатора, солнцезащитный козырек над лобовым окном, расширители крыльев, пороги, кожух кузова, задний спойлер, кастомный капот, 16-дюймовые колеса и нестандартную выхлопную систему с четырьмя патрубками.

Вдобавок ко всему, он оснащен двигателем V8, который выдаёт 230 л.с. (171 кВт) и 521 Нм. Пробег пикапа составляет 61 300 миль (~99 тысяч километров), и он выглядит достаточно ухоженным.

В интерьере тоже есть некоторые улучшения. Например, на передней панели выделяется 11-дюймовый дисплей мультимедийной системы Alpine.

Несмотря на то, что пикап выглядит довольно любопытно, максимальная ставка на аукционе Cars&Bids составила лишь до 9100 долларов. Это ниже резерва, из-за чего пикап не был продан.

Автоэксперт
GMC Sierra
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