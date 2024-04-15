Этот пикап GMC Sierra думает, что он Buick GNX

В США на аукцион выставили необычный 34-летний пикап с особым обвесом Tridon STT, передняя часть которого немного напоминает Buick Grand National. Под всем этим царством стекловолокна скрывается самый обычный GMC Sierra C3500 Dually 1990 года выпуска.

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В передний бампер встроены противотуманные фары. Комплект также включает другую решетку радиатора, солнцезащитный козырек над лобовым окном, расширители крыльев, пороги, кожух кузова, задний спойлер, кастомный капот, 16-дюймовые колеса и нестандартную выхлопную систему с четырьмя патрубками.

Вдобавок ко всему, он оснащен двигателем V8, который выдаёт 230 л.с. (171 кВт) и 521 Нм. Пробег пикапа составляет 61 300 миль (~99 тысяч километров), и он выглядит достаточно ухоженным.

В интерьере тоже есть некоторые улучшения. Например, на передней панели выделяется 11-дюймовый дисплей мультимедийной системы Alpine.

Несмотря на то, что пикап выглядит довольно любопытно, максимальная ставка на аукционе Cars&Bids составила лишь до 9100 долларов. Это ниже резерва, из-за чего пикап не был продан.