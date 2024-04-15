Эксперты объяснили, кто возместит ущерб, если авто поцарапает мусорный бак

Скатившийся мусорный бак может поцарапать или помять припаркованный автомобиль. О том, кто несет ответственность за ущерб в таких случаях, рассказали изданию «Аргументы и факты» эксперты.

Отмечается, что чаще всего мусорные контейнеры перемещаются с неправильно оборудованных площадок из-за сильного ветра или по причине некорректного закрепления тормозов на колесах бака.

По словам юриста, члена Ассоциации юристов России Ангелины Малышевой, мусорные контейнеры могут принадлежать разным лицам. Как показывает практика, ответственность возлагают на управляющую компанию, на организацию, с которой управляющая компания заключила договор об обслуживании, установке и обеспечении безопасности контейнеров для мусора, на регионального оператора по работе с твердыми бытовыми отходами (ТБО) или на нескольких субъектов, подчеркнула собеседница.

Надлежащего ответчика поможет определить суд, говорится в публикации. До обращения в суд следует получить заключение эксперта об оценке ущерба, говорят специалисты.

Суды обращают внимание на то, был ли бак надлежащим образом закреплен (отжат ли тормоз на колесах), была ли оборудована надлежащим образом площадка для контейнеров, когда последний раз вывозили мусор, не попадало ли поврежденное авто в ДТП, отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что сейчас в России практически невозможно купить сразу запчасти для ремонта двигателя или коробки передач на автомобили американских, европейских и китайских производителей.