Acura NSX 1992 года выпуска простоял в гараже больше 30 лет

Поездка сотрудника дилера, закончившаяся аварией, 30-летнее пребывание в отапливаемом гараже и первая за много лет мойка: в этой истории есть все. Теперь Acura NSX 1992 года с небольшим пробегом выставлен на продажу.

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История начинается в Пенсильвании, где в 1991 году один автолюбитель решил купить себе Acura NSX. Однако во время планового обслуживания механик якобы прокатился на купе и попал в аварию.

Повреждения были настолько значительными, что дилерский центр решил просто заменить разбитый автомобиль другим таким же Acura NSX 1992 года выпуска, окрашенным в белый цвет. Именно этот автомобиль вы видите на этих фотографиях.

Через некоторое время владелец позвонил в страховую компанию, чтобы застраховать новый автомобиль, где ему сказали, что, поскольку NSX становится редкой моделью, цены на него вскоре начнут расти. Тогда владелец решил не страховать его, а припарковать в своем гараже, чтобы потом продать подороже. Пробег на тот момент составлял всего 2002 мили (3222 км).

Спустя много лет хозяин автомобиля наконец-то решил выставить его на продажу. Несмотря на то, что его кузов покрыт толстым слоем пыли и внутри имеются следы плесени, автомобиль всю жизнь хранился в отапливаемом гараже, поэтому он до сих пор в хорошем состоянии.

Сообщается, что в ближайшее время владелец передаст автомобиль в детейлинг-студию AMMO NYC, которые должны смыть всю эту грязь с кузова и из салона. Хотя неясно, сколько работы над капотом NSX в конечном итоге потребуется, его оригинальность заслуживает внимания.

Например, на автомобиле до сих пор стоят оригинальные шины Yokohama, которые шли с завода. А ещё в комплекте с автомобилем идут дилерские документы, которые до сих пор находятся внутри штатной упаковки.