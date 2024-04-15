АвтоВАЗ завершает подготовку к старту выпуска Lada Largus 15 мая 2024 года

На АвтоВАЗе рассказали, на каком этапе находится процесс подготовки к запуску серийного производства автомобилей семейства Lada Largus на заводе "Лада Ижевск". Старт состоится ровно через месяц - 15 мая 2024 года.

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В пресс-службе АвтоВАЗа отметили, что прессовое производство локализовало 13 штампованных комплектующих (преимущественно лицевые детали). До конца года планируется локализовать детали крупной и средней штамповки - всего более 60 позиций.

Производство пластика осваивает выпуск бамперов и их покраску. Полностью готово к выпуску кузовов производство сварки.

Прошли калибровку стенды на линии динамических испытаний, испытательный трек подготовлен к эксплуатации.

Известно, что первым с конвейера "Лада Ижевск" сойдут фургоны и пассажирские универсалы в комплектации Classic с 8-клапанными и 16-клапанными двигателями. Позднее начнётся выпуск автомобилей в комплектации Comfort. Комплекс окраски освоил два цвета: "Ледниковый" и "Платина" - в них будут окрашены первые серийные автомобили. Позднее "Ларгусы" пойдут также в цветах "Пантера" и "Борнео".

По итогам 2024 года АвтоВАЗ планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей семейства Lada Largus, включая электрические версии, которые появятся в производстве в третьем квартале.